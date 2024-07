Phú Yên: Gói thầu xây dựng trường Nguyễn Trường Tộ về tay ai?

Cuộc đua của 5 nhà thầu

Dự án Trường trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ, thị xã Đông Hòa được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt tại Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 với tổng mức đầu tư hơn 96,879 tỷ đồng nhằm đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy và học tập của Nhà trường tại địa điểm mới.

UBND tỉnh giao Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức 'Một giai đoạn một túi hồ sơ'. Nguồn vốn thực hiện được trích từ Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025. Địa điểm thực hiện thị xã Đông Hòa (Phú Yên).

Theo Biên bản mở thầu đã công bố ngày 26/7/2024, Gói thầu số 01XL: Xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị xây dựng toàn bộ công trình có giá 70,859 tỷ đồng, sau điều chỉnh dự toán còn 69,402 tỷ đồng có 5 nhà thầu cạnh tranh gồm: Công ty CP tập đoàn đầu tư Nắng Ban Mai dự thầu với giá 69,402 tỷ đồng (sau điều chỉnh giảm còn 57,187 tỷ đồng); Liên danh nhà thầu dự án Nguyễn Trường Tộ (do Công ty TNHH MTV Chánh Hằng làm đại diện) dự thầu với giá 57,772 tỷ đồng; Công ty CP Hồng Phúc dự thầu với giá 58,013 tỷ đồng; Liên Danh Xây dựng Trường trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ (do Công ty CP Kỹ thuật - Xây dựng Ngũ Thường làm đại diện) dự thầu với giá 62,003 tỷ đồng; Liên danh trường Nguyễn Trường Tộ (do Công ty TNHH Xây dựng Thái Minh Hải làm đại diện) dự thầu với giá 69,402 tỷ đồng (sau điều chỉnh giảm còn 62,684 tỷ đồng);

Năng lực nhà thầu

Công ty CP tập đoàn đầu tư Nắng Ban Mai (có địa chỉ tại phường 7, quận phú Nhuận, TP HCM) thành lập năm 2015, do ông Nguyễn Anh Khoa là người đại diện pháp luật.

Theo tìm hiểu của PV từ tháng 10/2017 đến nay, Công ty CP tập đoàn đầu tư Nắng Ban Mai đã tham gia 90 gói trúng 76 gói, trượt 7 gói, 5 gói chưa có kết quả, 2 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu khoảng hơn 4.266 tỷ đồng (với hơn 82,128 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó với vai trò độc lập hơn 285,278 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 3.981 tỷ đồng. Thường tham gia dự thầu và trúng chủ yếu ở Phú Yên.

Trong tháng 6/2024, nhà thầu trúng liền 3 gói thầu: Gói thầu số 01XL thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Phú Phong, xã An Chấn trị giá 33,813 tỷ đồng do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tuy An làm chủ đầu tư với vai trò liên danh chính; cùng ngày Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tuy An cũng công bố Công ty CP tập đoàn đầu tư Nắng Ban Mai trúng Gói thầu số 01XL: Thi công xây lắp công trình trị giá 10,280 tỷ đồng thuộc dự án Đầu tư xây dựng mở rộng đường Lê Thành Phương (đoạn từ QL1 đến Hạt Kiểm Lâm) với vai trò nhà thầu độc lập; Và Gói thầu số 08XL: Xây lắp công trình (bao gồm chi phí xây dựng, chi phí mua sắm thiết bị, chi phí đóng cắt điện và dự phòng 1,275%*Gxd) trị giá hơn 12,768 tỷ đồng thuộc dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu Khu di tích lịch sử Tàu Không số Vũng Rô do Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đông Hòa làm chủ đầu tư với vai trò liên danh chính...

Công ty TNHH MTV Chánh Hằng có địa chỉ tại phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; thành lập năm 2009 với loại hình Công ty TNHH một thành viên; người đại diện pháp luật Nguyễn Ngọc Chánh. Theo tìm hiểu của PV từ tháng 3/2020 đến nay công ty đã tham gia 80 gói trúng 15 gói, trượt 59 gói, 6 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 102,673 tỷ đồng, trong đó với vai trò độc lập hơn 41,636 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 61,036 tỷ đồng.

Công ty CP kỹ thuật - xây dựng Ngũ Thường có địa chỉ tại phường 24, quận Bình Thạnh, TP HCM; thành lập năm 2005 với loại hình công ty cổ phần; người đại diện pháp luật Nguyễn Vũ Nhân.

Theo tìm hiểu của PV từ tháng 9/2017 đến nay, công ty đã tham gia 12 gói trúng 3 gói, trượt 6 gói, 2 gói chưa có kết quả, 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 351,536 tỷ đồng hoàn toàn với vai trò nhà thầu liên danh

Công ty TNHH xây dựng Thái Minh Hải, có địa chỉ tại phường 7, quận Phú Nhuận, TP HCM; thành lập năm 2007 với loại hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên; người đại diện pháp luật Thái Minh Hải.

Theo tìm hiểu của PV từ tháng 3/2019 đến nay, công ty đã tham gia 9 gói, trúng 3 gói, trượt 4 gói, 1 gói chưa có kết quả, 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu 98,938 tỷ đồng hoàn toàn với vai trò nhà thầu độc lập.

Công ty cổ phần Hồng Phúc có địa chỉ tại phường 2, TP Tuy Hòa, Phú Yên; thành lập năm 2012 với loại hình công ty cổ phần; người đại diện pháp luật Nguyễn Lê Huyền Trâm.

Theo tìm hiểu của PV từ tháng 7/2016 đến nay, công ty đã tham gia 93 gói, trúng 57 gói, trượt 32 gói, 4 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 1.999 tỷ đồng (với hơn 37,343 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó với vai trò độc lập hơn 348,907 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 1.650,962 tỷ đồng.