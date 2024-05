2 gói xây lắp gần 50 tỷ ở Tuy An về tay Nắng Ban Mai?

Chỉ một nhà thầu tham dự

Theo Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong các ngày 19/4 và 29/4, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tuy An đã hoàn thành mở thầu 2 gói thầu:

Gói thầu số 01XL: Thi công xây lắp công trình có giá hơn 10,286 tỷ đồng thuộc dự án Đầu tư xây dựng mở rộng đường Lê Thành Phương (đoạn từ QL1 đến Hạt Kiểm Lâm). Dự án được UBND huyện Tuy An phê duyệt tại Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 04/2/2021 với tổng mức đầu tư 39,5 tỷ đồng nhằm hoàn chỉnh, chỉnh trang lại cơ sở hạ tầng giao thông khu vực Trung tâm thị trấn Chí Thạnh. đồng thời phục vụ giao thông đi lại thuận lợi cho người dân, đảm bảo giao thông liên huyện thuận lợi, đồng bộ nền mặt đường theo khu vực đô thị, phục vụ phát triển kinh tế xã hội huyện Tuy An.

Theo Biên bản mở thầu đã công bố ngày 19/4, duy nhất công ty CP tập đoàn đầu tư Nắng Ban Mai dự thầu với giá 10,280 tỷ đồng.

UBND huyện giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tuy An chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu, theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Nguồn vốn thực hiện được trích từ Ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Gói thầu số 01XL có giá dự toán 33,822 tỷ đồng thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Phú Phong, xã An Chấn. Dự án được UBND huyện Tuy An phê duyệt tại Quyết định 2020/QD-UBND ngày 26/06/2023 với tổng mức đầu tư 45 tỷ đồng nhằm sử dụng quỹ đất dọc tuyến đường ĐT.649 đáp ứng nhu cầu đất ở của dân, tạo nguồn thu từ quỹ đất, góp phần tăng thu ngân sách của UBND xã An Chấn và huyện Tuy An.

UBND huyện giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tuy An chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu theo hình thức Đấu thầu rộng rãi, phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ, nguồn vốn thực hiện được trích từ ngân sách huyện.

Theo Biên bản mở thầu đã công bố ngày 29/4/2024, gói thầu nêu trên chỉ duy nhất Liên danh Phong Phú (do công ty CP tập đoàn đầu tư Nắng Ban Mai làm đại diện) dự thầu với giá 33,819 tỷ đồng sau đó điều chỉnh giảm còn 33,813 tỷ đồng.

Năng lực nhà thầu ra sao?

Công ty CP tập đoàn đầu tư Nắng Ban Mai có địa chỉ tại phường 7 quận Phú Nhuận, TPHCM, thành lập năm 2015 với loại hình công ty cổ phần, lĩnh vực kinh doanh chính là hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn, tư vấn; người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Anh Khoa.

Nhà thầu được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia năm 2017 đến tháng 1/2018 trúng gói thầu số 05XL: Xây lắp hạ tầng (bao gồm chi phí xây dựng, chi phí hạng mục chung, phí bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên). (Đăng tải trên báo đấu thầu số 02 ngày 03/01/2018) trị giá hơn 3,421 tỷ đồng theo hình thức chỉ định thầu, gói thầu do BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Hòa làm chủ đầu tư.

Theo thống kê của PV từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Tính từ thời điểm tháng 1/2018 đến nay, nhà thầu đã tham gia 86 gói, trúng 72 gói, 7 gói bị trượt 5 gói chưa có kết quả, 2 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 4.198 tỷ đồng (trong đó với hơn 82 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu); với vai trò nhà thầu độc lập hơn 274,978 tỷ đồng (có hơn 11,7 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu), với vai trò nhà thầu liên danh hơn 3.923 tỷ đồng (có hơn 70,390 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu).

Nhà thầu cũng là khách hàng của một số bên mời thầu như: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên (25/26 gói); Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tuy Hòa (24/25); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Sông Cầu (4/5 gói)...

Từ đầu năm 2024 đến nay nhà thầu tham gia 9 gói thầu tại Phú Yên, được công bố trúng 6 gói, 3 gói đang chờ kết quả.

Các gói đang chờ kết quả gồm: Gói thầu số 08XL: Xây lắp công trình (bao gồm chi phí xây dựng, chi phí mua sắm thiết bị, chi phí đóng cắt điện và dự phòng 1,275%*Gxd) do Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đông Hòa làm chủ đầu tư; gói thầu số 01XL và Gói thầu số 01XL: Thi công xây lắp công trình đều do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tuy An làm chủ đầu tư;

Nhà thầu đang thực hiện các dự án như:

Ngày 21/2/2024, nhà thầu được Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tuy An phê duyệt Quyết định số 247/QĐ-BQL công nhận KQLCNT Gói thầu số 01XL: Thi công xây lắp công trình: Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thoát nước, vỉa hè, cây xanh và hệ thống điện chiếu sáng trị giá hơn 50,441 tỷ đồng thực hiện 370 ngày với vai trò nhà thầu liên danh (giá dự toán gói thầu 50,468 tỷ đồng). Gói thầu thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thoát nước, vỉa hè, cây xanh và hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường đô thị thị trấn Chí Thạnh.

Dự án được UBND huyện Tuy An phê duyệt tại Quyết định 2768/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 với tổng mức đầu tư hơn 59,519 tỷ đồng nhằm nâng cấp, sửa chữa hệ thống thoát nước, vỉa hè, cây xanh và hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường đô thị thị trấn Chí Thạnh nhằm tạo mỹ quan, an toàn giao thông, hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ cho Nhân dân đi lại, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông thị xã vào năm 2025.

Cũng tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tuy An, ngày 5/2 ông Nguyễn Hùng Dũng, giám đốc Ban đã phê duyệt Quyết định 11/QĐ-BQL công nhận KQLCNT Gói thầu số 01XL:Thi công xây lắp cho Công ty CP tập đoàn Nắng Ban Mai trúng thầu với giá 11,634 tỷ đồng, thực hiện trong 200 ngày (giá dự toán gói thầu 11,641 tỷ đồng). Gói thầu thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH.34 An Lĩnh đi An Hiệp đoạn thôn Quang Thuận, xã An Lĩnh được UBND huyện Tuy An phê duyệt tại Quyết định 1963/QĐ-UBND ngày 19/06/2023 với tổng mức đầu tư hơn 14,148 tỷ đồng.

Ngày 6/2, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên đã phê duyệt Quyết định 59/QĐ-BQL công nhận KQLCNT Gói thầu số 01XL: Thi công xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình cho Liên danh nhà thầu thi công dự án thoát nước thải trên địa bàn thành phố Tuy Hòa (trong đó bao gồm Công ty CP tập đoàn đầu tư Nắng Ban Mai, công ty CP đầu tư và xây dựng Cấp thoát nước, công ty cp đầu tư năng lượng Phú Yên) trúng thầu với giá hơn 118 tỷ đồng thực hiện 435 ngày (giá dự toán gói thầu 118,240 tỷ đồng. Gói thầu thuộc dự án Đầu tư hệ thống tuyến ống thu gom nước thải tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Tuy Hòa.

Dự án được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt tại Quyết định 1406/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 với tổng mức đầu tư hơn 126,248 tỷ đồng nhằm Đảm bảo vệ sinh môi trường của thành phố Tuy Hòa, hoàn thiện các tiêu chí để nâng cấp thành phố Tuy Hòa lên đô thị loại 1 vào năm 2025.

Theo một chuyên gia đấu thầu với kinh nghiệm thường xuyên dự thầu và trúng trên địa bàn tỉnh Phú Yên nói chung và huyện Tuy An nói riêng, Công ty CP tập đoàn đầu tư Nắng Ban Mai và liên danh có thể sẽ "chắc tay" ở cả hai gói thầu này. Tuy nhiên việc chỉ duy nhất một nhà thầu/liên danh nhà thầu tham dự gói thầu có giá trị lớn liệu có đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong đấu thầu? Vị chuyên gia cũng bày tỏ, liên tục trúng nhiều gói thầu trong thời gian ngắn, Công ty CP tập đoàn Nắng Ban Mai có đảm bảo máy móc, nhân sự, và tài chính để đảm bảo công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng?

Bày tỏ thắc mắc về vấn đề này, PV đã liên hệ với chủ đầu tư và nhà thầu để tìm hiểu, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được phản hổi.