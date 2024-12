Biệt thự 4 tầng đẹp đẳng cấp của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My

Mới đây, những hình ảnh thiết kế đầu tiên về ngôi nhà mới của vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My được tung ra thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Ảnh: 696 Design/FB NhaTo Nhà mới của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My rộng 90m2 với thiết kế gồm 4 tầng và 3 phòng ngủ. Ảnh: 696 Design/FB NhaTo Căn nhà nổi bật với phong cách hiện đại, sử dụng gam màu kem ấm chủ đạo. Ảnh: 696 Design/FB NhaTo Phòng khách rộng với bộ sofa khổng lồ. Ảnh: 696 Design Cạnh sofa là cầu thang lên tầng 2, được thiết kế uốn lượn cực đẹp mắt. Ảnh: 696 Design Phòng bếp có kệ tủ to để đựng rượu và ly. Ảnh: 696 Design Bàn bếp rộng nhưng vẫn có thêm thiết kế bàn đảo cùng 2 bồn rửa, thuận tiện cho việc nấu nướng. Ảnh: 696 Design Các thiết bị gia dụng như tủ lạnh, lò nướng... được ưu tiên thiết kế âm tường giúp không gian vốn rộng càng thêm thoáng đãng. Ảnh: 696 Design Phòng ngủ của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My vẫn sử dụng tông kem ấm chủ đạo, tạo cảm giác hài hòa với tổng thể căn nhà. Ảnh: 696 Design Căn phòng dành cho bé Lúa được decor đáng yêu và ngộ nghĩnh. Ảnh: 696 Design Tuy nhiên, đây mới chỉ là hình ảnh 3D của ngôi nhà. Dự kiến, ngôi nhà sẽ hoàn tất việc xây dựng vào năm sau. Ảnh: 696 Design Trước đó, Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My rao bán căn hộ cao cấp ở Mỹ Đình với giá khoảng 9 tỷ đồng. Ảnh: 696 Design Có lẽ sang năm 2025, cặp đôi sẽ chính thức chuyển về sống trong căn biệt thự mới với đầy đủ tiện nghi, sang trọng. Ảnh: 696 DesignCận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường

Mới đây, những hình ảnh thiết kế đầu tiên về ngôi nhà mới của vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My được tung ra thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Ảnh: 696 Design/FB NhaTo Nhà mới của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My rộng 90m2 với thiết kế gồm 4 tầng và 3 phòng ngủ. Ảnh: 696 Design/FB NhaTo Căn nhà nổi bật với phong cách hiện đại, sử dụng gam màu kem ấm chủ đạo. Ảnh: 696 Design/FB NhaTo Phòng khách rộng với bộ sofa khổng lồ. Ảnh: 696 Design Cạnh sofa là cầu thang lên tầng 2, được thiết kế uốn lượn cực đẹp mắt. Ảnh: 696 Design Phòng bếp có kệ tủ to để đựng rượu và ly. Ảnh: 696 Design Bàn bếp rộng nhưng vẫn có thêm thiết kế bàn đảo cùng 2 bồn rửa, thuận tiện cho việc nấu nướng. Ảnh: 696 Design Các thiết bị gia dụng như tủ lạnh, lò nướng... được ưu tiên thiết kế âm tường giúp không gian vốn rộng càng thêm thoáng đãng. Ảnh: 696 Design Phòng ngủ của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My vẫn sử dụng tông kem ấm chủ đạo, tạo cảm giác hài hòa với tổng thể căn nhà. Ảnh: 696 Design Căn phòng dành cho bé Lúa được decor đáng yêu và ngộ nghĩnh. Ảnh: 696 Design Tuy nhiên, đây mới chỉ là hình ảnh 3D của ngôi nhà. Dự kiến, ngôi nhà sẽ hoàn tất việc xây dựng vào năm sau. Ảnh: 696 Design Trước đó, Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My rao bán căn hộ cao cấp ở Mỹ Đình với giá khoảng 9 tỷ đồng. Ảnh: 696 Design Có lẽ sang năm 2025, cặp đôi sẽ chính thức chuyển về sống trong căn biệt thự mới với đầy đủ tiện nghi, sang trọng. Ảnh: 696 Design Cận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường