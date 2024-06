Phú Yên: 1 ngày, Cty Nắng Ban Mai trúng 2 gói thầu xây lắp

Một ngày trúng 2 gói thầu tại Tuy An

Chỉ trong 1 ngày (11/6), công ty đã được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tuy An công bố trúng 2 gói thầu xây lắp, trị giá hàng chục tỷ đồng.

Công ty CP Tập đoàn đầu tư Nắng Ban Mai (địa chỉ tại Phường 7, quận Phú Nhuận, TP. HCM) thành lập năm 2015 với loại hình công ty cổ phần; hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn, tư vấn là lĩnh vực kinh doanh chính; người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Anh Khoa.

Theo tìm hiểu của PV trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, từ năm 2018 đến nay, công ty đã tham gia và trúng 76/87 gói thầu, trượt 7 gói, 4 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu được ghi nhận khoảng 3.227 tỷ đồng (có hơn 82,128 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó với vai trò độc lập gần 144 tỷ đồng (có hơn 11,737 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu), với vai trò liên danh hơn 3.083 tỷ đồng (có hơn 70,390 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu); tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia dự thầu khoảng 94,98%; tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so giá dự toán khoảng 86,01%.

Đơn vị thường xuyên tham gia dự thầu và trúng tại Phú Yên; từng “đấu” với 41 nhà thầu, thắng 14/24 gói thầu; liên danh với 44 nhà thầu, thắng 59/61 gói thầu.

Công ty là khách hàng của một số bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên, trúng 25/26 gói thầu; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Tuy Hòa, trúng 25/26 gói thầu; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tuy An, trúng 4/6 gói thầu…

Mới đây (11/6), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tuy An đã ban hành Quyết định số 107/QĐ-BQL và Quyết định số 108/QĐ-BQL phê duyệt Công ty CP Tập đoàn đầu tư Nắng Ban Mai trúng 2 gói thầu. Cụ thể:

Gói thầu số 1XL: Thi công xây lắp công trình, thuộc Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng đường Lê Thành Phương (đoạn từ QL1 đến Hạt Kiểm lâm); duy nhất Công ty CP Tập đoàn đầu tư Nắng Ban Mai dự thầu và trúng với giá 10,280 tỷ đồng (giá gói thầu 10,286 tỷ đồng).

Dự án được UBND huyện Tuy An phê duyệt tại Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 4/2/2021, có tổng mức đầu tư 39,5 tỷ đồng.

Dự án nhằm hoàn chỉnh, chỉnh trang lại cơ sở hạ tầng giao thông, khu vực trung tâm thị trấn Chí Thạnh; đồng thời phục vụ giao thông đi lại thuận lợi cho người dân, đảm bảo giao thông liên huyện thuận lợi, đồng bộ nền mặt đường theo khu vực đô thị, phục vụ phát triển KT-XH huyện Tuy An.

UBND huyện giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tuy An chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu;

Gói thầu số 1XL, thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật, khu dân cư Phú Phong, xã An Chấn; duy nhất liên danh Phong Phú (Công ty CP Tập đoàn đầu tư Nắng Ban Mai, Công ty TNHH Xây lắp Trung Thuận) dự thầu và trúng với giá 33,813 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu 33,822 tỷ đồng).

Dự án được UBND huyện Tuy An phê duyệt tại Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 26/6/2023, có tổng mức đầu tư 45 tỷ đồng.

Dự án nhằm sử dụng quỹ đất dọc tuyến đường ĐT.649, đáp ứng nhu cầu đất ở của người dân, tạo nguồn thu từ quỹ đất, góp phần tăng thu ngân sách cho UBND xã An Chấn và huyện Tuy An.

UBND huyện giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tuy An chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu;

Trước đó, ngày 21/2/2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tuy An đã phê duyệt Quyết định số 247/QĐ-BQL công nhận Kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) Gói thầu số 1XL: Thi công xây lắp công trình nâng cấp, sửa chữa hệ thống thoát nước, vỉa hè, cây xanh và hệ thống điện chiếu sang, thuộc Dự án Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thoát nước, vỉa hè, cây xanh và hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường đô thị, thị trấn Chí Thạnh; duy nhất liên danh nhà thầu thi công dự án Lát đá Chí Thạnh (Công ty CP Tập đoàn đầu tư Nắng Ban Mai là đại diện) dự thầu và trúng với giá 50,441 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu 50,468 tỷ đồng).

Dự án được UBND huyện Tuy An phê duyệt tại Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 16/12/2022, có tổng mức đầu tư hơn 59,519 tỷ đồng.

Dự án nhằm nâng cấp, sửa chữa hệ thống thoát nước, vỉa hè, cây xanh và hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường đô thị, thị trấn Chí Thạnh, tạo mỹ quan, an toàn giao thông, hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ Nhân dân đi lại, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông thị xã vào năm 2025.

UBND huyện giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tuy An chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu;

Ngày 5/2/2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tuy An đã phê duyệt Quyết định số 22/QĐ-BQL công nhận KQLCNT Gói thầu số 1XL:Thi công xây lắp, thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH.34 An Lĩnh đi An Hiệp, đoạn thôn Quang Thuận, xã An Lĩnh; công ty CP Tập đoàn đầu tư Nắng Ban Mai dự thầu và trúng với giá 11,634 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu 11,641 tỷ đồng).

Tại gói thầu, liên danh Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Phú Kim - Công ty TNHH Xây dựng Tân Thiên Đức (tên gọi tắt là liên danh Phú Kim - Tân Thiên Đức) trượt thầu, do không đạt yêu cầu năng lực kinh nghiệm theo yêu cầu hồ sơ mời thầu…

Điểm danh những gói thầu trăm tỷ tại BQL các dự án DTXD tỉnh Phú Yên

Từ 22/3/2023 đến 14/5/2024, Công ty CP tập đoàn đầu tư Nắng Ban Mai và liên danh được BQL các dự án DTXD tỉnh Phú Yên phê duyệt trúng 7 gói thầu thì có tới 5 gói đều trị giá hàng trăm tỷ đồng;

Ngày 22/3/2023, BQL các dự án ĐTXD tỉnh Phú Yên đã phê duyệt Quyết định 175/QĐ-BQL công nhận KQLCNT Gói thầu 01XL: Xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị xây dựng toàn bộ công trình (trừ các hạng muc: Hệ thống điều hòa không khí, khí sạch phòng mổ; hệ thống khí y tế; hệ thống lọc nước RO; hệ thống âm thanh hội trường; hệ thống mạng điện thoại, máy tính và xếp hàng tự động; hệ thống báo gọi y tá; nhà đặt trạm bơm và khí y tế; bảng tên; bảng chỉ dẫn; barie cổng; máy chấm công; trồng cây xanh; máy phát điện dự phòng; thang máy) cho Liên danh nhà thầu thi công bệnh viện sản nhi tỉnh Phú Yên (Công ty CP tổng công ty xây dựng Nghệ An, Công ty CP Gate 1, Công ty CP tập đoàn đầu tư Nắng Ban Mai, Công ty TNHH MTV BCA Thăng Long, Công ty TNHH Xây lắp Trung Thuận) trúng thầu với giá 435,535 tỷ đồng thực hiện 855 ngày (giá dự toán gói thầu 435,361 tỷ đồng). Gói thầu thuộc dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Phú Yên.

Ngày 25/4/2023, BQL các dự án ĐTXD tỉnh Phú Yên đã phê duyệt Quyết định 286/QĐ-BQL công nhận KQLCNT Gói thầu số 01XL: thi công xây lắp toàn bộ công trình cho Liên danh nhà thầu thi công Kè chống sạt lở bờ Sông Ba, tỉnh Phú Yên (Công ty CP Tập đoàn đầu tư Nắng Ban Mai và Công ty CP xây lắp thủy lợi Hưng Yên) trúng thầu với giá 216,491 tỷ đồng thực hiện trong 210 ngày (giá dự toán gói thầu 216,857 tỷ đồng). Gói thầu thuộc dự án Kè chống sạt lở bờ sông Ba khu vực thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, khu vực thôn Phú Sen, huyện Phú Hòa và khu vực phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;

Ngày 23/06/2023, BQL các dự án ĐTXD tỉnh Phú Yên đã phê duyệt Quyết định 442/QĐ-BQL công nhận KQLCNT Gói thầu số 01XL: Thi công xây lắp toàn bộ công trình cho liên danh Nhà thầu thi công tuyến đường ĐT.650 (Công ty CP tập đoàn đầu tư Nắng Ban Mai. Công ty TNHH Quyết Thắng, Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tuấn Tú) trúng thầu với giá 194,003 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu 194,398 tỷ đồng). Gói thầu thuộc dự án Đầu tư, nâng cấp hoàn chỉnh tuyến ĐT.650.

Ngày 22/12/2023, BQL các dự án ĐTXD tỉnh Phú Yên đã phê duyệt Quyết định 837/QĐ_BQL công nhận KQLCNT Gói thầu số 01XL: Thi công xây lắp toàn bộ công trình cho Liên danh nhà thầu gói thầu Đường bộ Ven Biển (Công ty TNHH Tân lập, Công ty CP tập đoàn đầu tư Nắng Ban Mai, Tổng Công ty Thành Trung - Công ty Cổ phần, Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tuấn Tú, Công ty CP tập đoàn xây dựng miền Trung) trúng thầu với giá 326,326 tỷ đồng thực hiện 870 ngày (giá dự toán gói thầu 329,372 tỷ đồng). Gói thầu thuộc dự án Tuyến đường bộ ven biển đoạn phía Bắc cầu An Hải.

Ngày 6/2/2024, BQL các dự án ĐTXD tỉnh Phú Yên đã được phê duyệt Quyết định 59/QĐ-BQL công nhận KQLCNT Gói thầu số 01XL: Thi công xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình cho Liên danh nhà thầu thi công dự án thoát nước thải trên địa bàn thành phố Tuy Hòa (Công ty CP tập đoàn đầu tư Nắng Ban Mai, Công ty CP đầu tư và xây dựng cấp thoát nước, Công ty CP đầu tư năng lực Phú Yên) trúng thầu với giá 118,003 tỷ đồng thực hiện 435 ngày (giá dự toán gói thầu 118,240 tỷ đồng). Gói thầu thuộc dự án Đầu tư hệ thống tuyến ống thu gom nước thải tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Tuy Hòa.

Ngoài ra nhà thầu cùng liên danh cũng được BQL các dự án ĐTXD tỉnh Phú Yên công bố trúng 2 gói thầu khác trị giá hàng chục tỷ đồng.