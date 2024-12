Bị phạt và truy thu gần 2,4 tỷ, Sonadezi Long Thành làm ăn sao?

Một số dự án bất động sản của Công ty Sonadezi Long Thành (chủ yếu toạ lạc tại huyện Long Thành) có thể kể đến như: Khu dân cư Tam An 1, quy mô 36ha; Khu dân cư 3ha, Khu dân cư Phước Lai, quy mô gần 1ha; Khu dân cư An Hoà, quy mô 4,3ha; Khu dân cư An Bình 2, quy mô 0,7ha. Ngoài ra, tại huyện Trảng Bom, có Khu dân cư Trảng Bom, quy mô 1,5ha.