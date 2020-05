Petroland lại báo lỗ trong quý 1/2020

Doanh thu của CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland, HoSE: PTL) tăng 24% trong quý 1/2020 lên hơn 13 tỷ đồng từ mức 11 tỷ đồng. Song, giá vốn hàng bán tăng khá mạnh chiếm 12,5 tỷ đồng khiến Công ty báo lãi gộp chỉ hơn 850 triệu đồng, giảm đến 44% so cùng kỳ.



Doanh thu tài chính trong kỳ của Petroland tăng 44% lên 3,6 tỷ đồng, được biết toàn bộ phần lãi này đến từ lãi tiền gửi và tiền cho vay.

Công ty không ghi nhận chi phí tài chính và chi phí bán hàng trong kỳ này. Chi phí quản lý doanh nghiệp của Petroland giảm nhẹ về còn 5,3 tỷ đồng từ mức 6,4 tỷ đồng của cùng kỳ.

Dù vậy, Công ty vẫn mang về khoản lỗ hơn 866 triệu đồng trong quý 1, riêng phần lỗ thuộc về cổ đông công ty mẹ lên đến 725 triệu đồng, khả quan hơn con số lỗ hơn 2,2 tỷ đồng của quý 1/2019.

Giải trình kết quả thua lỗ, Petroland cho biết doanh thu trong kỳ chủ yếu từ hoạt động cho thuê văn phòng, doanh thu khai thác cơ sở hạ tầng toà nhà Petroland Tower và doanh thu tài chính của các khoản tiền gửi ngân hàng. Kết quả kinh doanh lỗ chủ yếu do lỗ từ công ty con – CTCP Đầu tư Dầu khí Mỹ Phú.

Toà nhà Petroland.

Trong năm 2019 rồi, Petroland ghi nhận doanh thu thuần năm 2019 đạt gần 44 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so với số liệu tự lập. Lợi nhuận sau thuế giảm đến 69% về mức còn 218 triệu đồng. Riêng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ giảm 33% còn 848 triệu đồng.

Tại Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2019 của PTL, kiểm toán viên đã đưa ra cơ sở của ý kiến ngoại trừ về nhiều vấn đề về bù trừ công nợ phải thu đối với CTCP Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PVC-SG) và nợ phải trả CTCP Đầu tư Dầu khí Mỹ Phú; nợ phải thu từ Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa quốc tế Vũ Anh (nay là từ Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Anh Minh),…

Bên cạnh đó, tại Petroland vẫn đang rối ren khi nhiều lãnh đạo đang trong vòng lao lý. Ngày 2/10/2019, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Bùi Minh Chính, Chủ tịch HĐQT của Petroland để điều tra về hành vi "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Petroland ra quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Minh Chính từ ngày 7/10.

Trong ngày 13/12/2019, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bị can Trần Hữu Giang (nguyên Phó Giám đốc Petroland) với tội danh "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo khoản 3 điều 356 Bộ luật hình sự.

Vừa mới đây, ngày 16/4, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định số 61/ANĐT-P6 truy nã bị can Ngô Hồng Minh với tội danh khởi tố: "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự.