One Mount Group tiềm lực tài chính sao... xây hệ sinh thái số Việt Nam?

(Kiến Thức) - One Mount Group có vốn điều lệ là 4.047 tỷ đồng. Trong đó, CTCP Tập đoàn Vingroup là cổ đông chính với 51,22% vốn điều lệ.

Tập đoàn One Mount (One Mount Group), đối tác chiến lược của Techcombank vừa khẳng định mục tiêu tiên phong kiến tạo hệ sinh thái công nghệ toàn diện đầu tiên tại Việt Nam. Hệ sinh thái số này không chỉ giúp cuộc sống của người dân Việt Nam trở nên dễ dàng hơn, mà còn đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế chung.

Tháng 9/2019, CTCP One Mount Group được thành lập với một trong những cổ đông sáng lập chính là CTCP Tập đoàn Vingroup. One Mount Group lấy cảm hứng từ câu thành ngữ "ba cây chụm lại nên hòn núi cao", mang ý nghĩa sự bắt tay của ba ông lớn Vingroup (đa ngành định hướng công nghệ, công nghiệp) - Masan (hàng tiêu dùng) và Techcombank (ngân hàng) có thể tạo ra điều gì đó to lớn.

One Mount Group xây hệ sinh thái số Việt Nam.

Theo thông tin đăng kí doanh nghiệp, One Mount Group có vốn điều lệ 3.047 tỷ đồng, trong đó Vingroup góp vào 1.561 tỷ đồng, tương ứng 51,22% vốn điều lệ.

Ngoài ra còn có hai cổ đông cá nhân khác là ông Ngạc Văn Lượng góp 2 tỷ đồng và bà Nguyễn Minh Hồng góp 30 tỷ đồng.

Bản đăng kí cũng để ngỏ 145,5 triệu cổ phần được quyền chào bán, cũng chính là quyền góp vốn của cổ đông mới.

Tháng 6 vừa qua, One Mount Group đã nâng vốn điều lệ lên mức 4.047 tỷ đồng. Trụ sở của công ty đặt tại khu đô thị Times City, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Chủ tịch HĐQT One Mount Group là ông Hồ Anh Ngọc (sinh năm 1982), em trai của ông Hồ Hùng Anh – Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Techcombank.

Ông Ngọc từng giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Thảo Điền (sau đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Masterise - Masterise Group) giai đoạn 2011 – tháng 7/2012.

Trước đó, Chủ tịch HĐQT One Mount Group là bà Nguyễn Mai Hoa, người được biết đến là Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hồ Tây, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp VinEco-Tam Đảo, Thành viên HĐQT Công ty CP Siêu thị Vinmart, Thành viên HĐQT Công ty CP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam. Đây đều là các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Vingroup.

One Mount Group được đăng kí với ngành nghề kinh doanh chính là đại lí môi giới, đấu giá hàng hóa (trừ hoạt động đấu giá hàng hóa).

One Mount Group đã triển khai giải pháp công nghệ như kết nối chuỗi cung ứng từ nhà sản xuất tới cửa hàng tạp hóa thông qua ứng dụng Vinshop; mua sắm tiện lợi hàng ngày trên ứng dụng VinID... cho đến nền tảng giao dịch mua bán nhà ở toàn diện (one-stop-shop) sắp ra mắt là OneHousing. Thông qua những giải pháp này, One Mount Group cung cấp hành trình giao dịch nhanh chóng, đơn giản và tiện lợi hơn cho khách hàng.