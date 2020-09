Những dự án "khủng" của TP Thủ Đức tương lai

Qua đó, nhu cầu nhà ở tại đây được kỳ vọng sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới. Vậy đâu là những doanh nghiệp “cầm đằng chuôi” cho cuộc đổi mới này? Không chỉ đến khi thành lập thành phố mới, trong những năm qua, khu Đông TP.HCM là khu vực được TP đầu tư mạnh nhất về hạ tầng giao thông. Theo thống kê giai đoạn 2010 - 2020, TP.HCM triển khai 216 dự án hạ tầng giao thông, với tổng vốn 350.000 tỷ đồng, 70% trong số này kết nối với khu Đông. Nhờ sự đột phá trong quy hoạch hạ tầng và phát triển dịch vụ cũng như hưởng lợi từ việc bất động sản trung tâm TP.HCM gặp khó khăn pháp lý, quỹ đất hạn hẹp mà bất động sản khu Đông đã vươn lên dẫn dắt nguồn cung cũng như hoạt động sôi nổi. Không ít các doanh nghiệp bất động sản đã mạnh tay chi tiền vào đây. Sau khi sáp nhập, Thành phố Thủ Đức sẽ có quy mô dân số hơn 1 triệu người, diện tích tự nhiên gần 212 km2, dự báo đóng góp đến 30% GRDP của TPHCM (4% GDP của cả nước). Việc sở hữu diện tích lớn trong khi mật độ dân cư khá thấp nên không gian phát triển của khu Đông vẫn còn rất lớn; điều này sẽ góp phần giúp thu hút dân cư từ trung tâm về đây. Qua đó, những doanh nghiệp đã có sẵn quỹ đất hay dự án ở Thành phố phía Đông (chưa mở bán hoặc vừa mở bán) sẽ là những đối tượng được hưởng lợi trực tiếp.

Vinhomes Grand Park Quận 9

Đây là dự án “khủng” của CTCP Vinhomes (HOSE: VHM) (do Công ty con CTCP Phát triển Thành phố Xanh làm Chủ đầu tư) bao gồm các quần thể căn hộ, nhà phố, biệt thự, shophouse… với tổng diện tích lên đến 272ha, toạ lạc tại phường Long Bình và Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP.HCM. Mật độ xây dựng của Vinhomes Grand Park được duy trì ở mức thấp, chưa đến 23% và dành phần lớn diện tích cho không gian cây xanh, mặt nước và tiện ích công cộng. Phần căn hộ chung cư, cao ốc của dự án được chia thành 4 phân khu là The Rainbow, The Origami, The Time và The Masteri tương ứng cung ứng hơn 40,000 căn hộ.

Hiện, phân khu đầu tiên của Vinhomes Grand Park - The Rainbow, đã bán hết cho khách hàng và đang trong giai đoạn bàn giao. Được biết đây là khối chung cư với quy mô 17 tòa và cung ứng ra hơn 10,000 sản phẩm. Phân khu thứ 2 - The Origami với quy mô 21 tòa cũng vừa được Vinhomes mở bán vào cuối tháng 7/2020 và tiếp tục cung ứng thêm 10,000 sản phẩm ra thị trường.

Vinhomes Grand Park hiện đang là dự án lớn nhất tại Thành phố Thủ Đức. Việc mở bán phân khu 2 The Origami trong thời gian này cũng như còn phát triển hàng loạt các phân khu khác sẽ là lợi thế đáng kể của nhà phát triển bất động sản này trong thời gian tới. Theo CTCK VNDriect, trong quý 2/2020, giá của Vinhomes Grand Park đã tăng đến 17% so với cùng kỳ.

Victoria-Village Quận 2

Victoria Village là tổ hợp dự án căn hộ, nhà phố, biệt thự do CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) đầu tư phát triển tại khu đô thị Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 với tổng diện tích 4.27ha. Trong đó, 2.44ha dành cho nhà thấp tầng (92 sản phẩm nhà phố biệt thự) , 1.83ha dành cho cao tầng (4 tòa với 1,044 căn hộ), phần còn lại dành cho các tiện ích đi kèm như công viên, cây xanh, giao thông …Hiện Novaland vừa mở bán căn hộ cao tầng của Victoria Village trong tháng 7 vừa qua với thời gian dự kiến bàn giao nhà vào cuối năm 2022.

Armena Quận 9, Clarita Quận 2 và loạt dự án

Cả Armena (Phú Hữu, Quận 9) và Clarita (Bình Trưng, Quận 2) đều do CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HOSE: KDH) phát triển (trực tiếp và gián tiếp). Đây cũng là 2 dự án nằm trong kế hoạch xây dựng mới năm 2020 của KDH.

Trong đó, dự án Armena tọa lạc tại phường Phú Hữu, Quận 9, Tp.HCM. Dự án có tổng diện tích 4.3 ha, với khoảng 180 căn nhà liên kế và biệt thự, hiện Công ty đã được phê duyệt quy hoạch 1/500, đã có quyết định chấp thuận đầu tư và quyết định giao đất. Dự án chưa có kế hoạch mở bán cụ thể.

Đối với Clarita dự án này nằm tại mặt tiền đường Võ Chí Công, phường Bình Trưng Đông, Quận 2 với gần 5.8ha và dự kiến cung ứng khoảng 160 căn nhà liên kế và biệt thự, hiện Công ty đã có quyết định giao đất. Dự kiến dự án được khởi công vào quý 2 vừa qua và chưa có kế hoạch bán hàng cụ thể.

Bên cạnh 2 dự án được triển khai trong năm 2020 như trên, KDH vẫn còn loạt dự án khác nằm tại khu Đông TP.HCM. Thực tế, trong vài năm gần đây, các dự án tọa lạc tại quận 9, quận 2 vẫn là nguồn thu chính đem lại lợi nhuận cho Công ty như Verosa Park, Safira,...

Cù lao Bà Sang là dự án khu du lịch sinh thái kết hợp với nghỉ dưỡng do chủ đầu tư CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) phát triển với tổng diện tích lên đến 108ha (quy mô 5,000 khách du lịch). Cù lao Bà Sang có vị trí khá đắc địa khi nằm trên sông Đồng Nai, thuộc Phường Long Bình, Quận 9, giáp Khu IV - Khu Công viên Văn hóa Lịch sử Dân tộc. Hiện, đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500 đã được UBND Thành phố phê duyệt.



ST Moritz Quận Thủ Đức

ST Moritz là dự án khu căn hộ và văn phòng hạng sang do CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) phát triển dự án. Dự án nằm ngay trên trục đại lộ Phạm Văn Đồng với tổng diện tích toàn khu hơn 2,400 m2 và diện tích sàn xây dựng hơn 18,000 m2. Dự án gồm 1 block cao 21 tầng và 2 tầng hầm, cung ứng khoảng 103 căn hộ và vừa được ra mắt vào cuối tháng 5/2020.

Hado Garden Homes Quận 9

Dự án Hado Garden Homes do CTCP Tập đoàn Hà Đô (HOSE: HDG) phát triển tọa lạc tại đường Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh với quy mô hơn 3,700 m2, tổng diện tích sàn 71,698m2 bao gồm 22 tầng. Hiện dự án đang được triển khai thiết kế quy hoạch để xây dựng.

Khu dân cư CTC Quận 9

Dự án Khu dân cư CTC do Công ty con của CTCP Vạn Phát Hưng (HOSE: VPH) làm chủ đầu tư (CTCP Thương mại Dịch vụ Du lịch C.T.C) với tổng diện tích hơn 23,000 m2 bao gồm 113 căn nhà liên kế (nhà 4 tầng gồm 1 trệt 2 lầu và 1 mái) tọa lạc tại đường Trường Lưu, Phường Long Trường, Quận 9. Hiện, VPH đang buôn bán đất và móng cọc của dự án để hợp tác đầu tư với bên thứ 3.

Centum Wealth Quận 9

Mặc dù sở hữu hàng loạt quỹ đất cũng như dự án ở Thành phố Thủ Đức, nhưng cho đến nay CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (HOSE: TDH) đã không còn tung ra sản phẩm mới. Trên trang web của Công ty, tất cả các dự án đều được ghi nhận đã bán hết sản phẩm, riêng còn mỗi dự án Centum Wealth tọa lạc tại Xa lộ Hà Nội - Phan Chu Trinh, phường Hiệp Phú, Quận 9 với tổng diện tích khu đất đạt 11,582m2.

Được bắt đầu mở bán từ năm 2019, hẳn rằng đến nay số lượng căn hộ Centum Wealth còn sót lại không nhiều, và TDH cũng khó hưởng lợi từ việc này.

Dù vậy, cũng như TDH, các doanh nghiệp bất động sản khác với một số dự án nằm tại Thành phố Thủ Đức đã được tung ra thị trường trước đó nhưng chưa được hấp thụ hết như sẽ phần nào nhận được sự quan tâm trở lại của nhà đầu tư.