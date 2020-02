“Hoàng tử” Đức Huy bị fan “chọi đá” chỉ vì hành động này

Sau khi đám cưới của Duy Mạnh và Quỳnh Anh kết thúc, trên một diễn đàn hâm mộ bóng đá Việt Nam bất ngờ đăng tải bài viết "bóc phốt" Đức Huy chỉ vì cầu thủ mặc áo sơ mi trắng trơn đi đám cưới dù trước đó đã có những phát biểu hùng hồn về trang phục dự tiệc cưới. Nhìn thấy các cầu thủ CLB Hà Nội mặc áo sơ mi trắng trơn đi dự tiệc, Phạm Đức Huy đã từng mạnh miệng chỉ trích rằng "Đám cưới phải vui nhộn. Mặc dăm ba cái áo trắng trơn không hình thù gì cứ tưởng thế là hay à?". Nam cầu thủ còn mạnh miệng tuyên bố mặc áo trắng trơn đi đám cưới là những người IQ quá lùn, không có gì hay ho. Thế nhưng trong ngày trọng đại của Duy Mạnh, chính anh lại trở thành người "IQ thấp" mà anh nói tới và bị người hâm mộ lên tiếng "bóc phốt". Để thanh minh cho cách ăn mặc của mình, "hoàng tử" Đức Huy cho biết thật ra anh mặc một chiếc áo sơ mi có hoạ tiết tuy nhiên do mặc áo khoác nên hình trên ngực áo bị che mất. Còn ngày cưới, anh giữ vai trò phù rể cho Duy Mạnh nên bắt buộc phải diện sơ mi trơn. Hành động thanh minh chẳng giúp Đức Huy tránh khỏi rắc rối mà còn bị người hâm mộ "chọi đá" mạnh hơn khi bị phát hiện những bức ảnh mà anh lấy ra để làm bằng chứng được chụp cách đây 1 năm. Đồng hồ mà "hoàng tử" đeo trong ảnh cũ và trong đám cưới Duy Mạnh là hoàn toàn khác nhau. Có lẽ sợ bị Đức Huy gọi là "IQ thấp" nên Văn Thanh và Văn Toàn đã phải diện sơ mi trắng có hoạ tiết. Còn chủ nhân phát ngôn này lại ngang nhiên diện trang phục mà chính mình lên án trước đó. Cũng làm phù rể nhưng Mạch Ngọc Hà vẫn diện áo sơ mi có thêu chữ chứ đâu như lý do của Đức Huy đưa ra để thanh minh? Phạm Đức Huy (SN 1995) hiện đang chơi cho CLB Hà Nội và là cầu thủ quan trọng trong đội hình đội tuyển quốc gia Việt Nam. Anh chàng được yêu mến vì tính cách cực lầy, thường xuyên nói xấu, trêu đùa đồng đội. Xem thêm clip: Thử thách Phạm Đức Huy - Ai thông minh hơn học sinh lớp 5 | On Sports - Nguồn: Youtube

Sau khi đám cưới của Duy Mạnh và Quỳnh Anh kết thúc, trên một diễn đàn hâm mộ bóng đá Việt Nam bất ngờ đăng tải bài viết "bóc phốt" Đức Huy chỉ vì cầu thủ mặc áo sơ mi trắng trơn đi đám cưới dù trước đó đã có những phát biểu hùng hồn về trang phục dự tiệc cưới. Nhìn thấy các cầu thủ CLB Hà Nội mặc áo sơ mi trắng trơn đi dự tiệc, Phạm Đức Huy đã từng mạnh miệng chỉ trích rằng "Đám cưới phải vui nhộn. Mặc dăm ba cái áo trắng trơn không hình thù gì cứ tưởng thế là hay à?". Nam cầu thủ còn mạnh miệng tuyên bố mặc áo trắng trơn đi đám cưới là những người IQ quá lùn, không có gì hay ho. Thế nhưng trong ngày trọng đại của Duy Mạnh, chính anh lại trở thành người "IQ thấp" mà anh nói tới và bị người hâm mộ lên tiếng "bóc phốt". Để thanh minh cho cách ăn mặc của mình, "hoàng tử" Đức Huy cho biết thật ra anh mặc một chiếc áo sơ mi có hoạ tiết tuy nhiên do mặc áo khoác nên hình trên ngực áo bị che mất. Còn ngày cưới, anh giữ vai trò phù rể cho Duy Mạnh nên bắt buộc phải diện sơ mi trơn. Hành động thanh minh chẳng giúp Đức Huy tránh khỏi rắc rối mà còn bị người hâm mộ "chọi đá" mạnh hơn khi bị phát hiện những bức ảnh mà anh lấy ra để làm bằng chứng được chụp cách đây 1 năm. Đồng hồ mà "hoàng tử" đeo trong ảnh cũ và trong đám cưới Duy Mạnh là hoàn toàn khác nhau. Có lẽ sợ bị Đức Huy gọi là "IQ thấp" nên Văn Thanh và Văn Toàn đã phải diện sơ mi trắng có hoạ tiết. Còn chủ nhân phát ngôn này lại ngang nhiên diện trang phục mà chính mình lên án trước đó. Cũng làm phù rể nhưng Mạch Ngọc Hà vẫn diện áo sơ mi có thêu chữ chứ đâu như lý do của Đức Huy đưa ra để thanh minh? Phạm Đức Huy (SN 1995) hiện đang chơi cho CLB Hà Nội và là cầu thủ quan trọng trong đội hình đội tuyển quốc gia Việt Nam. Anh chàng được yêu mến vì tính cách cực lầy, thường xuyên nói xấu, trêu đùa đồng đội. Xem thêm clip: Thử thách Phạm Đức Huy - Ai thông minh hơn học sinh lớp 5 | On Sports - Nguồn: Youtube