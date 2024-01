Trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại có tiền thân là Nhà máy nhiệt điện Phả Lại, được thành lập ngày 26/01/2006. Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất, truyền tải và phân phối điện; có địa chỉ trụ sở chính tại Km 28, Quốc lộ 18, phường Phả Lại, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Người đại diện theo pháp luật công ty là ông Nguyễn Hoàng Hải.



Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 của Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại (mã: PPC) được công bố cho thấy, doanh nghiệp nhiệt điện này ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.769 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do kinh doanh dưới giá vốn do trong kỳ phải thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa lớn khiến công ty lỗ gộp gần 31 tỷ đồng. Đây cũng là quý thứ hai liên tiếp trong năm 2023 doanh nghiệp này lỗ gộp (quý III/2023 lỗ gộp 84 tỷ đồng).

Trong kỳ, Nhiệt điện Phả Lại ghi nhận hơn 228 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính, tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm trước (ghi nhận hơn 32 tỷ đồng). Đây là các khoản cổ tức mà công ty này được chia từ các công ty con và liên kết. Sau khi khấu trừ các chi phí, Nhiệt điện Phả Lại báo lãi sau thuế đạt 150 tỷ đồng, giảm gần 22% so với quý IV/2022.

Lý giải khoản lãi 400 tỷ của Nhiệt điện Phả Lại (ảnh minh họa: Internet).

Lũy kế năm 2023, Nhiệt điện Phả Lại ghi nhận doanh thu 5.813 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2022. Nhờ ghi nhận 557 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 89% đã giúp doanh nghiệp nhiệt điện này báo lãi sau thuế hơn 435 tỷ đồng trong năm 2023, giảm 11% so với năm trước đó. Với kết quả này, Nhiệt điện Phả Lại đã thực hiện được 98% kế hoạch doanh thu và vượt 64% mục tiêu lợi nhuận năm.

Kết thúc năm 2023, tổng tài sản của Nhiệt điện Phả Lại đạt 5.864 tỷ đồng, tăng hơn 200 tỷ đồng so với số đầu năm. Trong đó, các khoản đầu tư tài chính dài hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản của công ty này, ở mức 2.500 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn là hơn 2.070 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/12/2023, Nhiệt điện Phả Lại đầu tư với giá trị gốc gần 2.536 tỷ đồng vào các công ty liên doanh, liên kết cũng như các đơn vị khác. Những công ty thành viên này thường xuyên mang lại cho Nhiệt điện Phả Lại nguồn thu cổ tức vài trăm tỷ đồng mỗi năm.

Bên kia bảng cân đối kế toán, vốn chủ sở hữu của Nhiệt điện Phả tại ngày 31/12/2023 đạt mức gần 4.465 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ là 3.262 tỷ đồng, bao gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 360 tỷ đồng. Công ty này không ghi nhận nợ vay tài chính.

Về phía nguồn vốn, tại cuối tháng 12/2023, Nhiệt điện Phả Lại ghi nhận tổng nợ phải trả xấp xỉ 1.400 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với hồi đầu năm và gấp đôi sau một quý. Nguyên nhân chính là do công ty ghi nhận gần 696 tỷ đồng các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn (là cổ tức phải trả).

Trong một diễn biến khác, mới đây, Nhiệt điện Phả Lại thông báo đã chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền mặt, không lâu sau thông báo tạm ứng gần 88 tỷ đồng ở đợt 1 hồi giữa tháng 12/2023. Theo đó, tỷ lệ tạm ứng bằng tiền mặt là 18,75% (tương đương cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1.875 đồng) và thời gian thanh toán dự kiến là ngày 28/6/2024. Với gần 321 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Nhiệt điện Phả Lại cần chi ra hơn 601 tỷ đồng cho đợt cổ tức này, toàn bộ từ nguồn hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.