“Be the Celebration” – Chốt lịch đến ngay lễ hội đón năm mới 2025 tại Trung tâm mới

Lễ hội đón năm mới 2025 - “The Global Celebration Party” sẽ diễn ra từ 10h sáng ngày 31/12/2024 kéo dài đến 1:00 sáng ngày 01/01/2025 tại Trung tâm mới The Global City (đường Đỗ Xuân Hợp, phường An Phú, TP. Thủ Đức). “Be the celebration” – Chốt lịch đến ngay The Global City để khám phá chuỗi hoạt động đẳng cấp, đại nhạc hội đỉnh cao cùng những trải nghiệm cá nhân hóa độc đáo, chưa từng có tại Việt Nam, hứa hẹn vượt xa mọi kỳ vọng. “The Global Celebration Party” sẽ là một điểm đến thú vị và bùng nổ dành cho tất cả mọi người, không thể thiếu trong thời khắc chuyển giao năm mới đầy ý nghĩa!

