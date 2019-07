Ngoài lùm xùm An Lạc Riverside, chủ đầu tư An Lạc Tân còn dính đầy “phốt”

(Kiến Thức) - Trước khi “hô biến” thành Lake View City, dự án An Lạc Riverside từng vướng lùm xùm xung quanh việc chủ đầu tư cùng các sàn đua nhau bán sản phẩm trong khi pháp lý vẫn chưa có gì.

Dự án An Lạc Riverside toạ lạc tại đường Nguyễn Hữu Trí (thuộc Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP HCM) hiện đã được sàn phân phối tự đổi tên thành Lake View City.

Dự án có quy mô hơn 18 hecta, bao gồm khoảng 650 nền đất do Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ phát triển bất động sản An Lạc Tân (công ty An Lạc Tân) làm chủ đầu tư.

Dự án An Lạc Riverside nhìn từ trên cao.

Trước đó, dự án An Lạc Riverside dính nhiều lùm xùm xung quanh việc chủ đầu tư là công ty bất động sản An Lạc Tân cùng các sàn giao dịch bất động sản khác đua nhau bán sản phẩm trong khi pháp lý vẫn chưa có gì.

Từ tháng 3 - 4/2019, có khoảng 10 đơn vị môi giới (gồm: Nam Trung Land, Long An Delta, Danh Khôi Real, Link House, Home Land, Thuận Hùng Group, Sài Gòn City Homes, Quang Sơn Group…) tiến hành giới thiệu, chào bán dự án An Lạc Riverside ra thị trường.

Đáng chú ý, dự án An Lạc Riverside mới chỉ đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục hồ sơ pháp lý về đất đai, hồ sơ thẩm định và xin cấp giấy phép xây dựng hạ tầng đầu tư, ngoài ra chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thiện xong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Liên quan đến việc hàng chục sàn giao dịch ồ ạt bán dự án An Lạc Riverside dù pháp lý "3 không", ông Quách Mộc Tân - Giám đốc Công ty An Lạc Tân cho biết, hiện công ty chưa ký kết hợp tác với bất cứ sàn giao dịch bất động sản nào để phân phối dự án An Lạc Riverside.

Video: Dự án Eco Lake View và bức xúc của người dân. Nguồn: HanoiTV

Cổng dự án An Lạc Riverside.

Đồng thời, ông Tân khẳng định, dự án chưa đủ pháp lý bởi đang trong quá trình xin phép cơ quan chức năng công nhận chủ đầu tư và chấp thuận dự án đầu tư, điều chỉnh quy hoạch 1/500, chưa giấy phép xây dựng... khoảng đến cuối năm 2019 dự án sẽ hoàn tất pháp lý.

Như vậy, theo ông Tân, việc hàng chục sàn giao dịch ngang nhiên nhận đặt cọc giữ chỗ dự án An lạc Riverside không liên quan đến công ty.

Tuy nhiên, ở một diễn biến khác, PV VTC News được nhân viên môi giới của một sàn giao dịch cung cấp phiếu thu và hợp đồng huy động vốn trái phép giữa Công ty An Lạc Tân với khách hàng. Đáng nói, phiếu thu này có chữ ký của ông Quách Mộc Tân và được Công ty An Lạc Tân đóng dấu.

Cùng với đó, khi ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng mua bán quyền sử dụng đất, Công ty An Lạc Tân còn nhận thêm 35% giá trị lô đất chưa kể khoản tiền cọc 200 triệu đồng đã thu từ khách hàng trước đó.

Bên trong dự án vẫn là bãi đất trống, cỏ mục um tùm.

Với giá trị lô đất khoảng hơn 3 tỷ đồng, số tiền mà khách hàng phải đóng để có được hợp đồng này lên đến gần 1 tỷ đồng. Như vậy, với hơn 600 lô đất, nhẩm tính thì Công ty An Lạc Tân đã "bỏ túi" hơn 600 tỷ đồng từ việc huy động vốn từ khách hàng. Tuy nhiên, phía chủ đầu tư là Công ty An Lạc Tân vẫn “đá bóng” trách nhiệm và cho rằng đơn vị mình không liên quan đến việc mở bán. Chủ đầu tư luôn khẳng định các đơn vị môi giới đang lừa khách hàng.

Đáng lưu ý, dự án Lake View City vẫn còn là bãi đất trống, cỏ mọc, một vài nơi được chủ đầu tư san lấp, chưa có bất kỳ một hoạt động xây dựng nào. Bên ngoài được rào chắn tôn sơ sài.… vẫn còn để tên An Lạc Riverside.

Cảnh báo từ chính quyền ngay sát Dự án An Lạc Riverside.

Nngay sát dự án, đại diện chính quyền địa phương có những cảnh báo về những giao dịch, mua bán bất động sản trái luật. Cảnh báo này cũng nêu rõ sẽ xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm.