Soi từng chi tiết An Lạc Riverside “hô biến” thành Lake View City để bẫy khách hàng

Dự án An Lạc Riverside nhìn từ trên cao. Theo tìm hiểu, dự án An Lạc Riverside toạ lạc tại đường Nguyễn Hữu Trí (thuộc Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP HCM). Tới nay, dự án còn nhiều phần chưa giải tỏa xong. An Lạc Riverside có quy mô hơn 18 hecta, bao gồm khoảng 650 nền đất do Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ phát triển bất động sản An Lạc Tân (công ty An Lạc Tân) làm chủ đầu tư. Công ty TNHH TM - DV - XD - BĐS Quang Sơn (Quang Sơn Group) là đơn vị phát triển dự án. Bên trong vẫn chỉ là một bãi đất trống, cỏ mọc um tùm. Theo tìm hiểu, dự án có tên mới là Lake View City toạ lạc tại đường Nguyễn Hữu Trí (thuộc Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP HCM). Dự án có quy mô hơn 18 hecta, bao gồm khoảng 650 nền đất do Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ phát triển bất động sản An Lạc Tân (công ty An Lạc Tân) làm chủ đầu tư. Công ty TNHH TM - DV - XD - BĐS Quang Sơn (Quang Sơn Group) là đơn vị phát triển dự án. Từ tháng 3 - 4/2019 gần 10 công ty, sàn môi giới tiến hành giới thiệu, chào bán dự án ra thị trường. Cụ thể các sàn môi giới như: Nam Trung Land, Long An Delta, Danh Khôi Real, Link House, Home Land, Thuận Hùng Group, Sài Gòn City Homes, công ty TNHH ĐT Sita… Ngổn ngang khắp dự án là những ống cống, ống bơm hút cát. Theo tìm hiểu của PV, dự án An Lạc Riverside là dự án “3 không”. Chính chủ đầu tư cho biết vẫn chưa được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép. Điều đó khẳng định rằng, chủ đầu tư An Lạc Tân và các sàn mô giới đang cầm đèn chạy trước ô tô để huy động vốn trái phép. Đất đai thuộc dự án nằm ngay dưới đường điện cao thế. Ngay sau khi báo chí phản ánh tình trạng huy động vốn trái phép của chủ đầu tư và các đơn vị môi giới thì mới đây, An Lạc Tân đã thay tên đổi họ dự án An Lạc Riverside. Phía ngoài của dự án được rào chắn tôn sơ sài. Theo tài liệu PV, hiện nay, dự án có tên mới là Lake View City Tân Túc. Chủ đầu tư đã ký hợp đồng phân phối độc quyền dự án Lake View City cho Công ty Cổ phần Địa ốc Hoàng Vinh (0A Trương Công Định, Phường 14, quận Tân bình, T.HCM). Cổng dự án vẫn còn để tên An Lạc Riverside. Hiện nay, nhiều nhân viên sale của Địa ốc Hoàng Vinh đã rao bán rầm rộ, nhận đặt cọc giữ chỗ mỗi nền 50 triệu đồng. Tuy nhiên ghi nhận thực tế, dự án Lake View City vẫn còn là bãi đất trống, cỏ mọc, một vài nơi được chủ đầu tư san lấp, chưa có bất kỳ một hoạt động xây dựng nào. Bên ngoài được rào chắn tôn sơ sài.… vẫn còn để tên An Lạc Riverside. Những cảnh báo từ chính quyền ngay sát Dự án An Lạc Riverside. Vậy dự án Lake View City là dự án nào? Phải chăng Lake View City là dự án “ma” mà đơn vị môi giới đang dụ dỗ khách hàng dính bẫy?

Dự án An Lạc Riverside nhìn từ trên cao. Theo tìm hiểu, dự án An Lạc Riverside toạ lạc tại đường Nguyễn Hữu Trí (thuộc Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP HCM). Tới nay, dự án còn nhiều phần chưa giải tỏa xong. An Lạc Riverside có quy mô hơn 18 hecta, bao gồm khoảng 650 nền đất do Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ phát triển bất động sản An Lạc Tân (công ty An Lạc Tân) làm chủ đầu tư. Công ty TNHH TM - DV - XD - BĐS Quang Sơn (Quang Sơn Group) là đơn vị phát triển dự án. Bên trong vẫn chỉ là một bãi đất trống, cỏ mọc um tùm. Theo tìm hiểu, dự án có tên mới là Lake View City toạ lạc tại đường Nguyễn Hữu Trí (thuộc Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP HCM). Dự án có quy mô hơn 18 hecta, bao gồm khoảng 650 nền đất do Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ phát triển bất động sản An Lạc Tân (công ty An Lạc Tân) làm chủ đầu tư. Công ty TNHH TM - DV - XD - BĐS Quang Sơn (Quang Sơn Group) là đơn vị phát triển dự án. Từ tháng 3 - 4/2019 gần 10 công ty, sàn môi giới tiến hành giới thiệu, chào bán dự án ra thị trường. Cụ thể các sàn môi giới như: Nam Trung Land, Long An Delta, Danh Khôi Real, Link House, Home Land, Thuận Hùng Group, Sài Gòn City Homes, công ty TNHH ĐT Sita… Ngổn ngang khắp dự án là những ống cống, ống bơm hút cát. Theo tìm hiểu của PV, dự án An Lạc Riverside là dự án “3 không”. Chính chủ đầu tư cho biết vẫn chưa được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép. Điều đó khẳng định rằng, chủ đầu tư An Lạc Tân và các sàn mô giới đang cầm đèn chạy trước ô tô để huy động vốn trái phép. Đất đai thuộc dự án nằm ngay dưới đường điện cao thế. Ngay sau khi báo chí phản ánh tình trạng huy động vốn trái phép của chủ đầu tư và các đơn vị môi giới thì mới đây, An Lạc Tân đã thay tên đổi họ dự án An Lạc Riverside. Phía ngoài của dự án được rào chắn tôn sơ sài. Theo tài liệu PV, hiện nay, dự án có tên mới là Lake View City Tân Túc. Chủ đầu tư đã ký hợp đồng phân phối độc quyền dự án Lake View City cho Công ty Cổ phần Địa ốc Hoàng Vinh (0A Trương Công Định, Phường 14, quận Tân bình, T.HCM). Cổng dự án vẫn còn để tên An Lạc Riverside. Hiện nay, nhiều nhân viên sale của Địa ốc Hoàng Vinh đã rao bán rầm rộ, nhận đặt cọc giữ chỗ mỗi nền 50 triệu đồng. Tuy nhiên ghi nhận thực tế, dự án Lake View City vẫn còn là bãi đất trống, cỏ mọc, một vài nơi được chủ đầu tư san lấp, chưa có bất kỳ một hoạt động xây dựng nào. Bên ngoài được rào chắn tôn sơ sài.… vẫn còn để tên An Lạc Riverside. Những cảnh báo từ chính quyền ngay sát Dự án An Lạc Riverside. Vậy dự án Lake View City là dự án nào? Phải chăng Lake View City là dự án “ma” mà đơn vị môi giới đang dụ dỗ khách hàng dính bẫy?