Nghệ An: Hồ sơ NĐT xây nhà máy hơn 1.100 tỷ

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An vừa có văn bản gửi UBND tỉnh về việc rà soát hồ sơ chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp nhà máy sản xuất kết cấu thép và dây cáp điện Việt Á tại Cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa.



Dự án này do Công ty CP Tập đoàn đầu tư thương mại công nghiệp Việt Á làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư khoảng 1.128,35 tỷ đồng, được huy động từ nguồn vốn tự có của doanh nghiệp và nguồn vốn vay ngân hàng.

Tìm hiểu cho thấy, Công ty CP Tập đoàn đầu tư thương mại công nghiệp Việt Á (Tập đoàn Việt Á) có địa chỉ đóng tại tòa nhà Việt Á, số 9, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, được thành lập vào ngày 26/4/2005. Ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật công ty là bà Phạm Thị Loan.

Hiên nay, ngoài là người đại diện pháp luật cho Tập đoàn Việt Á, bà Phạm Thị Loan còn đại diện pháp luật cho các doanh nghiệp khác gồm: Công ty TNHH Cáp điện Việt Á (trụ sở đóng tại số 7, Khu Công nghiệp Liên Chiểu, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng); Văn phòng đại diện Công ty CP Tập đoàn đầu tư thương mại công nghiệp Việt Á (trụ sở đóng tại số 75 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, TPHCM).

Tập đoàn Việt Á được biết đến là một doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xây lắp các thiết bị điện, điện tử, cơ khí. Việt Á cũng tham gia xây dựng khá nhiều dự án công nghiệp và công trình ngành điện.

Trong lịch sử đấu thầu của mình, khoảng 5 năm trở lại đây, Công ty CP Tập đoàn đầu tư thương mại công nghiệp Việt Á được công bố đã tham gia 150 gói thầu, trong đó trúng thầu 30 gói, trượt 85 gói, 23 gói chưa có kết quả, 12 gói đã bị huỷ, với tổng giá trị trúng thầu hơn 742,2 tỷ đồng. Các tỉnh, thành phố mà Tập đoàn Việt Á đã tham gia dự thầu như: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai, Cà Mau, Ninh Thuận, Quảng Nam, Bình Phước, Khánh Hoà… Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt 85,46%.

Cụ thể, Tập đoàn Việt Á đang thực hiện 4 gói thầu do Ban Quản lý dự án các công trình Điện miền Trung mời thầu với tổng số tiền hơn 245,5 tỷ đồng; 4 gói thầu do Ban Quản lý dự án các công trình Điện miền Nam – chi nhánh Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia mời thầu với giá trị hơn 223,7 tỷ đồng; 1 gói do Ban Quản lý dự án các công trình Điện miền Bắc – chi nhánhTổng công ty Truyền tải Điện Quốc Gia với giá trị trúng thầu hơn 68,5 tỷ đồng; 1 gói do Ban Quản lý dự án Điện 1, chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam mời thầu trị giá 48,6 tỷ đồng…

Trong vai trò nhà thầu trúng thầu một số dự án lớn, Tập đoàn Việt Á đã từng bị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn do không hoàn thành khối lượng theo hợp đồng.

Đáng chú ý, trước đó, Tập đoàn Việt Á đã tham dự và trúng gói thầu HH26-2021: Cung cấp cột thép các loại, thuộc dự án Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ sản xuất - kinh doanh đợt 2 năm 2021, với giá trúng thầu là 5,909 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 75 ngày.

Tuy nhiên, sau khi trúng thầu, doanh nghiêp này đã vi phạm hợp đồng, không giao hàng hóa theo nội dung hợp đồng đã ký kết và bị Công ty Điện lực Quảng Nam (chủ đầu tư) ra quyết định chấm dứt hợp đồng để tiếp tục tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng để lựa chọn nhà thầu thay thế….

Nghệ An: Biết gì về NĐT xây nhà máy kết cấu thép gần 1.130 tỷ? (ảnh minh họa, nguồn: Internet).

Quay trở lại dự án Tổ hợp nhà máy sản xuất kết cấu thép và dây cáp điện Việt Á, được biết, diện tích đất đề xuất sử dụng dự kiến của dự án khoảng 8,27ha. Trong đó, tổng diện tích xây dựng dự kiến khoảng 4,23ha (mật độ xây dựng dự kiến 51,22%), diện tích đất còn lại dành cho sân bãi, giao thông nội bộ, cây xanh, cảnh quan và các công trình phụ trợ khác. Địa điểm thực hiện dự án tại Cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ, xóm Xuân Yên, xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

Mục tiêu đầu tư của dự án nhằm sản xuất kết cấu thép, cột thép cho các công trình điện, truyền tải cao thế; cột điện chiếu sáng; cột viễn thông; sản phẩm cơ khí các loại; cấu kiện phi tiêu chuẩn; sản xuất các loại dây và cáp điện… với sản lượng 10.000 tấn/năm đối với dây cáp điện và 20.000 tấn/năm đối với sản phẩm cơ khí, kết cấu thép các loại.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An, dự án Tổ hợp nhà máy sản xuất kết cấu thép và dây cáp điện Việt Á thuộc trường hợp phải áp dụng điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Khu đất đề nghị thực hiện dự án sử dụng chủ yếu từ quỹ đất nông nghiệp chuyên trồng lúa nước.

Đây là dự án thu hút đầu tư lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Khi đi vào hoạt động, dự án Tổ hợp nhà máy sản xuất kết cấu thép và dây cáp điện Việt Á dự kiến sẽ giải quyết việc làm ổn định cho khoảng 850 lao động địa phương và góp phần đóng góp vào ngân sách Nhà nước.