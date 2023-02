Vì sao nhân loại mãi chưa tìm thấy người ngoài hành tinh?

Vô số giả thuyết đã được đưa ra để giải thích cho việc vì sao cho đến tận bây giờ chúng ta vẫn chưa tìm thấy người ngoài hành tinh. Thậm chí, chúng ta còn phát ra rất nhiều tín hiệu radio ra ngoài không gian với nỗ lực tìm kiếm sự sống ngoài Trái đất nhưng cho đến nay mọi việc vẫn chỉ dừng lại ở những giả thuyết. Theo thuyết "Khu rừng đen tối" trong tác phẩm cùng tên của tác giả Lưu Từ Hân: Tất cả những sinh vật sống đều sở hữu bản năng sinh tồn rất lớn, trong khi chúng ta không có cách nào có thể biết được ý đồ của bất kỳ nền văn minh nào khác ngoài kia. Và vì không có cách nào đảm bảo chắc chắn rằng việc giao tiếp với nền văn minh nào khác ngoài vũ trụ sẽ diễn ra trong hòa bình, phương án an toàn nhất sẽ là ra tay tiêu diệt người ngoài hành tinh trước khi họ tấn công chúng ta. Bên cạnh đó, những nền văn minh ngoài kia nếu kém phát triển hơn Trái Đất, họ cũng sẽ tìm cách giấu mình tránh bị con người phát hiện, bởi họ lo sợ con người có thể sẽ tấn công và tiêu diệt bọn họ. "Bản thân vũ trụ chính là một khu rừng đen tối. Mọi nền văn minh đều là những gã thợ săn, cố gắng lặng lẽ tiến về phía trước tựa như những bóng ma. Thậm chí, họ còn phải cẩn thận chú ý tưng hơi thở của mình. Những gã thợ săn này luôn cẩn thận, vì trong khu rừng này đầy rẫy những kẻ khác giống như gã. Nếu gã phát hiện ra bất cứ ai - lựa chọn duy nhất của gã là nổ súng và tiêu diệt họ..." "...Bất cứ kẻ nào lộ diện trước đều sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt. Đó chính là bức tranh toàn cảnh của nền văn minh vũ trụ. Cũng chính là lời giải thích cho nghịch lý Fermi" - Trích "Khu rừng đen tối", Lưu Từ Hân. Bất cứ một nền văn minh nào khi phát hiện và sử dụng sóng radio đều đã tự đặt mình vào thế nguy hiểm và có thể bị tiêu diệt bởi một nền văn minh phát triển hơn. Vậy có phải tất cả những nỗ lực phát tín hiệu ra ngoài không gian của chúng ta đều là vô ích khi nó có thể đang đặt nhân loại vào vị thế nguy hiểm? Liệu khi các nền văn minh ngoài vũ trụ có thể định vị được vị trí của loài người thì điều đó có ảnh hưởng đến tồn vong của toàn nhân loại? Tất cả vẫn chỉ là những câu hỏi bỏ ngỏ gây nhiều tranh cãi. Còn về phía Lưu Từ Hân, trong cuốn tiểu thuyết "Khu rừng đen tối" của mình, ông tin rằng khi sự tồn vong của cả một hành tinh được đặt lên bàn cân, cũng dễ hiểu nếu như những nền văn minh ngoài kia coi sự liên lạc liên hành tinh mang đến nguy cơ lớn hơn hẳn so với lợi ích, và đó là lý do mà họ chọn im lặng. Theo các chuyên gia Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), họ đã sử dụng giả thuyết gọi là "Sự sàng lọc vĩ đại" để giải thích việc tại sao con người đến nay vẫn chưa chạm trán sự sống ngoài hành tinh. Giả thuyết này cho rằng nhiều nền văn minh ngoài trái đất đã tồn tại lâu trong lịch sử của vũ trụ. Tuy nhiên, toàn bộ đã tự mình làm tuyệt chủng trước khi có cơ hội tiếp xúc nhau. >>>Xem thêm video: Những chủng tộc người ngoài hành tinh từng ghé thăm Trái Đất. Nguồn: Kienthucnet.

