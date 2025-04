Loại gỗ đắt hơn vàng, mùi thơm nghìn năm không phai

Gỗ nhai bách là một loại gỗ quý hiếm, không thể trồng trong môi trường nhân tạo, chỉ tìm thấy ở thế giới tự nhiên. Ảnh: Internet Điều đặc biệt là thân cây không mọc thẳng như nhiều loại gỗ khác mà tạo thành hình thù lạ mắt. Ảnh: Internet Gỗ nhai bách không mọc thẳng là do lớp biểu bì và thế cây chịu tác động ngoại lực ở môi trường khắc nghiệt. Trải qua nhiều năm sinh trưởng, phát triển, thân cây nhai bách trở nên thô cứng. Ảnh: Internet Cây nhai bách có nguồn gốc từ Bắc Mỹ và Đông Nam Á. Loại cây này sinh trưởng chủ yếu ở các rặng núi hoặc sườn dốc ở vùng có độ cao trên 1500m so với mực nước biển. Ảnh: Internet Do đó, không dễ để tìm được cây nhai bách. Điều này khiến chúng càng trở nên đắt đỏ. Ảnh: Internet Gỗ nhai bách có 2 màu, trắng xuất hiện ở lớp vỏ và màu vàng hồng bên trong thân cây. Ảnh: Internet Lớp vân của gỗ nhai bách được xếp lớp đẹp mắt, thớ mịn, không mối mọt, không dễ nứt nẻ. Ảnh: Internet Đáng chú ý, gỗ nhai bách có mùi thơm đặc trưng, lưu hương hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn năm. Ảnh: Internet Nhờ vậy, gỗ nhai bách trở thành loại gỗ quý hiếm có tính ứng dụng cao trong đời sống. Ảnh: Mộc Khang Ngoài sử dụng làm đồ nội thất, gỗ nhai bách còn được chế tác thành đồ thủ công mỹ nghệ, các tác phẩm nghệ thuật có giá trị thẩm mỹ cao. Ảnh: Internet

