Ngày vía Thần Tài, mua vàng cần nhớ “điều này” để hanh thông cả năm

Quan niệm dân gian cho rằng, Thần Tài là vị thần trên trời, chuyên quản Tài – Phúc – Phú – Quý, mang lại tài lộc, sung túc và may mắn. Bên cạnh việc sắm lễ cúng Thần tài thì mua vàng cầu may vào ngày vía Thần Tài, gia chủ sẽ may mắn cả năm, làm ăn thuận buồm xuôi gió.

Với quan niệm đó, vào ngày vía Thần Tài hàng năm, nhiều người dân, đặc biệt là dân kinh doanh buôn xếp hàng từ sáng sớm để mua vàng tích trữ.

Vậy mua vàng ngày Vía Thần Tài 2021 cần lưu ý những gì để vừa hanh thông cả năm, vừa có giá trị tích luỹ?

Tuổi vàng

Theo các chuyên gia, khi mua bất cứ sản phẩm nào của vàng cần lưu ý đến tuổi vàng. Với nhẫn tròn trơn, tuổi vàng thường được khắc bên trong của nhẫn để khách hàng dễ nhận biết. Đối với các sản phẩm vàng ép vỉ, tuổi vàng sẽ được thể hiện ngay trên bao bì.

Tuổi vàng đúng chuẩn sẽ có số 999.9. Ảnh: Lao động

Tuổi vàng đúng chuẩn sẽ có số 999.9. Ngoài ra, vàng non chưa đủ tuổi thường sẽ là 999.0 (loại vàng này thường có giá thấp hơn giá vàng 999.9). Nhìn qua, những con số này tương đối giống nhau, nhiều người cũng không để ý. Song, thực tế những con số này rất quan trọng.

Mua vàng theo nhu cầu

Tùy theo nhu cầu mình mà khách hàng chọn mua loại vàng cho phù hợp. Trên thị trường hiện có rất nhiều sản phẩm vàng Thần Tài với mẫu mã đa dạng như vàng miếng, nhẫn, lắc, tượng Thần Tài...

Khách nên mua nhẫn tròn trơn 0,5-2 chỉ, chọn loại ép vỉ để thuận tiện sau này đi bán sẽ không mất giá. Nếu mua nhẫn tròn trơn không ép vỉ khó xác định được chất lượng. Bởi nhẫn tròn trơn gia công do những cơ sở nhỏ lẻ sản xuất, không có đủ máy móc, công nghệ hiện đại nên có thể không đảm bảo đủ tuổi hay còn gọi là vàng non. Riêng với vàng miếng thì cần phải có số seri.

Nên chọn mua nhẫn tròn trơn loại ép vỉ để thuận tiện bán sau này. Ảnh: Lao động

Với vàng trang sức, khách thường phải chịu thêm chi phí làm (công đánh vàng). Số tiền này tuỳ thuộc vào mỗi sản phẩm, có loại trang sức chỉ hết 200.000-300.000 đồng/sản phẩm, nhưng có loại được làm tinh xảo thì tiền công lên tới hàng triệu đồng. Tuy nhiên, khi đi bán, khách sẽ bị lỗ khoản tiền này.

Đối với mỹ nghệ vàng (sản phẩm mạ vàng), khách có thể chọn mua sản phẩm theo phong thuỷ hợp tuổi, hợp mạnh. Song sản phẩm này sẽ không có giá trị khi bán lại. Các cửa hàng cho biết, họ sẽ không thu mua lại sản phẩm mỹ nghệ mạ vàng. Vì vậy, khách cần cân nhắc kỹ khi chọn mua, bởi mỗi sản phẩm loại này có giá từ vài triệu cho đến hàng chục triệu đồng.

Chọn hình thức giao dịch để phòng dịch COVID-19

Theo các chủ đại lý vàng bạc, người dân đi mua vàng trong ngày vía Thần Tài năm nay ngoài việc lưu ý một số điều về nguồn gốc và tuổi vàng, cũng cần lưu ý đến cách thức giao dịch để đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19.

Khách hàng có thể chọn hình thức mua online để tránh xếp hàng chờ đợi.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, năm nay một số cửa hàng, đại lý bán vàng sẽ có hình thức giao hàng tận nơi. Khách hàng có thể lựa chọn hình thức này để không phải xếp hàng, tiếp xúc đông người.

Trường hợp vẫn muốn đến cửa hàng lấy vàng theo tâm lý mọi năm, người dân cũng có thể chọn mua hình thức online bằng cách đăng ký mua qua mạng lượng vàng, chuyển khoản và chỉ cần đến lấy đúng vào ngày vía Thần Tài.

Chọn mua ở địa chỉ uy tín

Dù mua vàng miếng, nhẫn tròn trơn hay vàng trang sức thì khách hàng cũng nên lựa chọn các doanh nghiệp, cửa hàng có tên tuổi và uy tín trên thị trường.

Bởi ở những cửa hàng của những thương hiệu uy tín luôn có đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp giúp khách hàng lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình.

Sau khi mua vàng, cần lấy hóa đơn đầy đủ vì nó là giấy tờ chứng thực giao dịch của khách với cửa hàng. Hóa đơn này cũng giúp thuận tiện cho các giao dịch mua đi bán lại sản phẩm.

Đối với những người có nhu cầu mua vàng để đầu tư, tích trữ nên cân nhắc bởi năm nay giá vàng biến động mạnh rất dễ xảy ra tình trạng tăng giảm đột ngột.