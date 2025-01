Cách nhận biết thực phẩm bẩn như giá đỗ ngậm hoá chất

Tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm Tết 2025

Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết và lễ hội Xuân 2025, phục vụ nhân dân đón tết, vui xuân an toàn, bảo đảm sức khỏe, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm vừa quyết định thành lập 5 đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra tại 10 tỉnh, thành phố, gồm: Hà Nội, Hải Dương, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, TP HCM, Đồng Nai, Trà Vinh và Sóc Trăng.

Đồng thời, tại địa phương cũng lập các đoàn thanh kiểm tra liên ngành từ cấp tỉnh đến cấp xã/phường. Thời gian kiểm tra của các đoàn liên ngành trung ương và địa phương kéo dài đến hết ngày 25/3/2025.