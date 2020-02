Mưa lạnh, người dân đeo khẩu trang đi mua vàng ngày vía Thần Tài từ 3h sáng

Ghi nhận của PV Kiến Thức, từ sáng sớm ngày 3/2/2020 (ngày mùng 10 tháng Giêng Âm lịch), nhiều người đã đến ngồi xếp hàng trước một cửa hàng vàng nằm trên đường Cầu Giấy (Hà Nội) để chờ đợi đến lượt mua vàng trong ngày vía Thần Tài. Thời tiết Hà Nội sáng nay có mưa phùn và lạnh. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh do virus corona, tuy nhiên, người dân Hà Nội vẫn đeo khẩu trang đi mua vàng ngày vía Thần Tài từ sáng sớm. Theo quan niệm xưa, Thần Tài là vị thần mang ý nghĩa tâm linh mang tài lộc cho mỗi gia đình. Nên ngày vía Thần Tài nếu đi mua vàng thì sẽ gặp may mắn, tài lộc sung túc suốt cả năm. Đặc biệt với những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh thì việc cúng Thần Tài đã trở nên quan trọng trong cuộc sống. Chưa đến giờ bán hàng, sợ khách chờ phía ngoài gặp mưa, lạnh nên một cửa hàng vàng khác trên đường Cầu Giấy đã mời khách vào bên trong ngồi chờ. Trong khi đó, tại "con phố vàng" trên đường Trần Nhân Tông (Hà Nội), người dân ngồi xếp hàng chờ đợi mua vàng ngày vía Thần Tài rất đông. "Sợ năm nay cũng đông nên tôi đến đây xếp hàng từ 3h sáng để mua vàng. Tôi chỉ mua 1 chỉ để lấy may cho năm nay", ông Cao Văn Hảo (Hà Nội) chia sẻ. Đến khoảng 5h sáng cùng ngày, lượng khách kéo đến, xếp hàng mua vàng tại một cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) gần như kín mít. Đề phòng lây nhiễm dịch bệnh do virus corona đang diễn biến phức tạp, nhân viên cửa hàng vàng trên đường Trần Nhân Tông đã phát tặng khách hàng những chiếc khẩu trang y tế. Nhiều người già, lớn tuổi cũng xếp hàng đi mua vàng ngày vía Thần Tài từ sáng sớm. Khách hàng tranh thủ xem điện thoại để "giết thời gian" trong lúc chờ đợi một cửa hàng vàng trên đường Trần Nhân Tông mở bán (6h10 cùng ngày). Ngoài việc phát khẩu trang, các nhân viên tiệm vàng còn chia số theo thứ tự xếp hàng cho khách để tránh tình trạng chen lấn lộn xộn. Trong khi, bên trong các nhân viên bán hàng của tiệm vàng khẩn trương sắp xếp lại các sản phẩm vàng chuẩn bị bán cho khách. Cũng tại một tiệm vàng khác trên đường Trần Nhân Tông, thảm đỏ, hàng rào an ninh được bố trí, sẵn sàng chào đón khách đến mua vàng ngày vía Thần Tài.

Ghi nhận của PV Kiến Thức, từ sáng sớm ngày 3/2/2020 (ngày mùng 10 tháng Giêng Âm lịch), nhiều người đã đến ngồi xếp hàng trước một cửa hàng vàng nằm trên đường Cầu Giấy (Hà Nội) để chờ đợi đến lượt mua vàng trong ngày vía Thần Tài. Thời tiết Hà Nội sáng nay có mưa phùn và lạnh. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh do virus corona, tuy nhiên, người dân Hà Nội vẫn đeo khẩu trang đi mua vàng ngày vía Thần Tài từ sáng sớm. Theo quan niệm xưa, Thần Tài là vị thần mang ý nghĩa tâm linh mang tài lộc cho mỗi gia đình. Nên ngày vía Thần Tài nếu đi mua vàng thì sẽ gặp may mắn, tài lộc sung túc suốt cả năm. Đặc biệt với những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh thì việc cúng Thần Tài đã trở nên quan trọng trong cuộc sống. Chưa đến giờ bán hàng, sợ khách chờ phía ngoài gặp mưa, lạnh nên một cửa hàng vàng khác trên đường Cầu Giấy đã mời khách vào bên trong ngồi chờ. Trong khi đó, tại "con phố vàng" trên đường Trần Nhân Tông (Hà Nội), người dân ngồi xếp hàng chờ đợi mua vàng ngày vía Thần Tài rất đông. "Sợ năm nay cũng đông nên tôi đến đây xếp hàng từ 3h sáng để mua vàng . Tôi chỉ mua 1 chỉ để lấy may cho năm nay", ông Cao Văn Hảo (Hà Nội) chia sẻ. Đến khoảng 5h sáng cùng ngày, lượng khách kéo đến, xếp hàng mua vàng tại một cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) gần như kín mít. Đề phòng lây nhiễm dịch bệnh do virus corona đang diễn biến phức tạp, nhân viên cửa hàng vàng trên đường Trần Nhân Tông đã phát tặng khách hàng những chiếc khẩu trang y tế. Nhiều người già, lớn tuổi cũng xếp hàng đi mua vàng ngày vía Thần Tài từ sáng sớm. Khách hàng tranh thủ xem điện thoại để "giết thời gian" trong lúc chờ đợi một cửa hàng vàng trên đường Trần Nhân Tông mở bán (6h10 cùng ngày). Ngoài việc phát khẩu trang, các nhân viên tiệm vàng còn chia số theo thứ tự xếp hàng cho khách để tránh tình trạng chen lấn lộn xộn. Trong khi, bên trong các nhân viên bán hàng của tiệm vàng khẩn trương sắp xếp lại các sản phẩm vàng chuẩn bị bán cho khách. Cũng tại một tiệm vàng khác trên đường Trần Nhân Tông, thảm đỏ, hàng rào an ninh được bố trí, sẵn sàng chào đón khách đến mua vàng ngày vía Thần Tài.