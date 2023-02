Năng lực Phú Đông Group muốn làm NƠTM tại Lâm Đồng ra sao?

Theo đó, tại văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng về việc đề xuất thực hiện đầu tư dự án trên, Công ty CP địa ốc Phú Đông (Phú Đông Group) cho biết thông tin UBND tỉnh Lâm Đồng có chủ trương quy hoạch kêu gọi thu hút đầu tư xây dựng khu nhà ở thương mại hiện đại (kết hợp chức năng thương mại – dịch vụ với nhà ở) tại khu đất có quy mô khoảng 2ha, giáp vòng xoay Huỳnh Tấn Phát – Quốc lộ 20, phường 11, TP Đà Lạt.



Khu đất này hiện đang là cơ sở sản xuất của Công ty CP khoáng sản và vật liệu xây dựng tỉnh Lâm Đồng và Công ty CP Dịch vụ thương mại và xây lắp viễn thông Đà Lạt thuê sử dụng. Hiện UBND tỉnh Lâm Đồng đang giao UBND TP Đà Lạt chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan để nghiên cứu đề xuất và tổ chức kêu gọi đầu tư.

Do đó, với năng lực và kinh nghiệm của mình, Phú Đông Group đề xuất được thực hiện đầu tư xây dựng phát triển dự án khu nhà ở thương mại kết hợp thương mại – dịch vụ tại khu đất nêu trên nhằm đóng góp vào sự phát triển của TP Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung.

Năng lực Phú Đông Group muốn làm DA nhà ở tại Lâm Đồng ra sao? (ảnh minh họa, nguồn: Internet).

Tìm hiểu cho thấy, Phú Đông Group được thành lập ngày 17/3/2011, do ông Ngô Quang Phúc là người đại diện pháp luật, kiêm Tổng Giám đốc công ty. Doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Theo giới thiệu của Phú Đông Group, doanh nghiệp này có vốn điều lệ 300 tỷ đồng, với tổng tài sản hơn 2.758 tỷ đồng và có địa chỉ trụ sở chính tại số 55 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1, TPHCM.

Trên lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản, Phú Đông Group đã hoàn thành và đang triển khai một số dự án nhà ở thương mại tại tỉnh Bình Dương như: Khu dân cư Đông Á với tổng vốn đầu tư 800 tỷ đồng; khu chung cư cao tầng Phú Đông Premier với tổng vốn đầu tư hơn 900 tỷ đồng; khu căn hộ Phú Đông Sky Garden tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng; khu dân cư Vương Bảo Long hơn 9.000 tỷ đồng; khu căn hộ Phú Đông SkyOne hơn 1.100 tỷ đồng.

Tại Long An, Phú Đông Group ghi dấu sự hiện diện với dự án Phú Đông Logictics City, và tại khu vực TPHCM là các dự án Phú Đông Riverside, Phú Đông Residences và Phú Đông Central.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, doanh thu của Phú Đông Group khá bấp bênh và mức lợi nhuận khiêm tốn. Cụ thể, doanh thu từ 2016 đến 2020 của Phú Đông Group lần lượt đạt 74 tỷ đồng; 75,5 tỷ đồng; 92,2 tỷ đồng; 275 tỷ đồng và 94,6 tỷ đồng. Lợi nhuận của doanh nghiệp lần lượt ở mức: 481 tỷ đồng (năm 2016); 5,3 tỷ đồng (năm 2017); 9,5 tỷ đồng (năm 2018); 30,4 tỷ đồng (2019) và 265 triệu đồng (2020).

Tại thời điểm 31/12/2020, nợ phải trả tại Phú Đông Group lên tới 868 tỷ đồng, cao gấp 2,6 lần vốn chủ sở hữu và chiếm 70,5% tổng nguồn vốn.

Các năm 2017 - 2021, doanh thu thuần bán hàng của Phú Đông Group liên tục tăng giảm thất thường, đặc biệt giảm mạnh từ khi lập đỉnh 275 tỷ đồng vào năm 2019. Năm 2020, doanh thu thuần giảm còn 94 tỷ đồng (tương đương mức giảm 66% so với cùng kỳ), và tiếp tục xuống 50 tỷ đồng ở năm tiếp theo (giảm 47% cùng kỳ).

Theo đó, lợi nhuận sau thuế của Phú Đông Group cũng "lao dốc" từ 30 tỷ đồng (2019), về còn 265 triệu đồng (2020) và 2 tỷ đồng (2021). Mức lợi nhuận này quá khiêm tốn so với số tiền doanh nghiệp chi trả cho các khoản vay (được vốn hóa vào giá trị đầu tư dự án).

Để bảo đảm cho khoản vay ngân hàng, năm 2017, Phú Đông Group từng đem 862.500 cổ phần của mình gán cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) chi nhánh Hùng Vương. Theo mệnh giá, số cổ phần trên trị giá hơn 8,6 tỷ đồng.

Năm 2021, Phú Đông Group tiếp tục thế chấp toàn bộ hoa lợi; lợi tức, khoản phải thu, quyền nhận được số tiền bảo hiểm, khoản phí thu được, hoặc các lợi ích khác thu được từ việc kinh doanh, khai thác giá trị của quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc từ việc đầu tư, kinh doanh, khai thác, quản lý, phát triển dự án đầu tư xây dựng Khu căn hộ Phú Đông An Bình (Phú Đông Sky Garden) tại Khu phố Bình Đường 3, phường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho TPBank.

Thậm chí, năm 2022, chiếc xe sang Lexus 570 cũng được doanh nghiệp cầm cố cho nhà băng này, nhằm bảo đảm cho khoản vay khác.