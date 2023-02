Cô giáo dạy Văn dáng đẹp mặt xinh, netizen khuyên thi hoa hậu

Mới đây ngoại hình xinh xắn, cao ráo của một cô giáo dạy Văn ở Nghệ An trở thành tâm điểm chú ý của dân mạng. Hình ảnh cô giáo trẻ được chia sẻ trên một Fanpage lớn thu hút hàng nghìn lượt “thả tim” và bình luận quan tâm. Sau khi được lan truyền rộng rãi, thông tin về cô giáo hot girl này cũng được tìm ra nhanh chóng. Cô gái này là Cao Thị Tâm (sinh năm 2000, quê Nghệ An), giáo viên dạy môn Ngữ văn cấp 2. Trong tà áo dài thướt tha, cô giáo trẻ xinh đẹp, dịu dàng với gương mặt hài hoà và vóc dáng thon thả. Nhiều người đặt cho cô nàng danh xưng “cô giáo hot girl”, "cô giáo thiên thần", thậm chí có người khuyên cô nên thi Hoa hậu. Mới đây, Cao Tâm vừa đăng quang ngôi vị Á khôi của cuộc thi “Người đẹp lễ hội đền Đức Hoàng 2023”. Danh hiệu này phần nào khẳng định được nhan sắc và tài năng của cô giáo xứ Nghệ. Nhờ sở hữu chiều cao ấn tượng, vóc dáng thon thả và gương mặt xinh đẹp nên Cao Tâm được nhiều người khuyên tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp. Hiện tại, cô đang là giáo viên dạy Văn của một trung tâm giáo dục tại Nghệ An. Cao Tâm tự nhận bản thân là cô gái vui vẻ, hoà đồng, có nhu cầu sống rất đơn giản. Những hình ảnh mặc áo dài trên giảng đường của cô nàng nhận về nhiều lời khen. Cô giáo trẻ sở hữu gương mặt đẹp và vóc dáng thon thả. Ảnh: FBNV

