Năm 2019, Viettel Global lãi gộp đạt 6.100 tỷ đồng

Sau kiểm toán năm 2019, doanh thu thuần của Tổng CTCP Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global) không chênh lệch nhiều so với trước đó khi đạt 17.104 tỷ đồng, tăng nhẹ so năm trước. Do giá vốn giảm nên lợi nhuận gộp tăng 5% sau kiểm toán lên 6.103 tỷ đồng.



Đặc biệt, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng vọt hơn gấp đôi lên 4.468 tỷ đồng sau kiểm toán. Cộng thêm lỗ từ hoạt động khác hơn 32 tỷ đồng, trong khi công bố trước đó có lãi 83 tỷ đồng.

Viettel Global cho biết, trong khi doanh thu khu vực châu Phi giảm thì khu vực Đông Nam Á tăng mạnh từ 7,454 tỷ lên gần 9,400 tỷ đồng và khu vực Mỹ Latin vẫn giữ được mức độ ổn định với doanh thu đạt 2,200 tỷ đồng.

Việc thị trường Myanmar đi vào hoạt động ổn định giúp lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết tăng hơn 1,700 tỷ đồng so với năm trước, đạt dương 323 tỷ đồng.