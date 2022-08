Mục sở thị loạt dự án bất động sản "khủng" lấn biển

Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng - Dragon Ocean là một dự án được đầu tư bởi Tập đoàn Geleximco. (Ảnh: Tài nguyên và Môi trường). Dự án này là khu đô thị biển lớn nhất của miền Bắc, có tổng diện tích quy hoạch khoảng gần 500ha, thuộc địa bàn phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, Hải Phòng. Dự án có thời gian thi công là 5 năm, từ năm 2019 tới 2023. (Ảnh: Dân Trí). Các sản phẩm dự kiến được chào bán gồm: Biệt thự nghỉ dưỡng (biệt thự con sò, biệt thự sân golf, biệt thự view biển), mini hotel, shophouse. (Ảnh phối cảnh dự án: Nguồn Internet). Với tổng số vốn đầu tư lên đến khoảng gần 25 nghìn tỷ đồng, nơi đây được kỳ vọng sẽ trở thành khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng với các biệt thự và khách sạn cao cấp hàng đầu tại thành phố hoa phượng, góp phần đưa tên tuổi của thành phố này nổi danh hơn nữa trên bản đồ du lịch quốc tế. (Ảnh vị trí dự án Dragon Ocean). Hiện tại, phần diện tích lấn biển của dự án đang dần hình thành rõ nét. Nhiều hạng mục như khách sạn 5 sao và các dãy nhà phố thương mại (shophouse), bãi biển nhân tạo, khu vui chơi giải trí... tại khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng đang được triển khai xây dựng và một số đã đưa vào sử dụng. Được biết, các căn shophouse dự án này đang trong quá trình được hoàn thiện, có giá bán thấp nhất hơn 9 tỷ đồng/căn. (Ảnh: Dân Trí). Dự án khu đô thị mới Halong Marina (Quảng Ninh) của BIM Group có tổng diện tích 248ha, nằm giữa Bãi Cháy - Tuần Châu và tuyến đường huyết mạch Hoàng Quốc Việt, trải dài gần 4 km đường biển, bao gồm 3 bán đảo và hai hồ cảnh quan lớn được định hướng trở thành trung tâm du lịch, giải trí chính của toàn thành phố, hội tụ các thương hiệu nghỉ dưỡng quốc tế cao cấp. (Ảnh internet). Vị trí khu đô thị du lịch Halong Marina được đánh giá là tâm điểm phát triển sôi động phía Tây Nam Hạ Long. Trong bán kính 10km, khu đô thị này liên kết liên khu vực và liên tỉnh thuận lợi với đường Hoàng Quốc Việt và đường Hạ Long kết nối với Quốc lộ 18. (Ảnh: Dân Trí). Đến thời điểm này, tại dự án khu đô thị Halong Marina có hàng loạt công trình tiền tỷ đang mọc lên, mang lại lợi nhuận "khủng" cho chủ đầu tư. (Ảnh: Dân Trí). Dự án nghỉ dưỡng Tuần Châu Hạ Long tọa lạc tại bờ biển Đông Nam của Đảo Tuần Châu, thuộc phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) cũng có quy mô lên tới hơn 1.000ha. (Ảnh internet). Đảo Tuần Châu vốn được biết đến là dự án của Tập đoàn Tuần Châu, gắn liền với tên tuổi doanh nhân Đào Hồng Tuyển ("Chúa đảo" Tuần Châu). Dự án này được thực hiện từ năm 1997, diện tích 618 ha, chia làm nhiều dự án thành phần. (Ảnh internet). Cuối năm 2019, dự án Đảo Tuần Châu được UBND tỉnh Quảng Ninh đồng ý mở rộng khu du lịch giải trí thêm hơn 1.000ha, quy mô dân số khoảng 50.000 - 70.000 người được chia làm 7 tiểu khu…Tháng 7/2022, báo chí dẫn thông tin từ website vivaland.com cho biết, Viva Land làm chủ mới dự án Đảo Tuần Châu. (Ảnh: Dân Trí). Khu đô thị Phương Đông là dự án khu phức hợp Trung tâm thương mại, khách sạn và nhà ở giáp biển có quy mô lớn tại huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) với diện tích 178ha. Dự án do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phương Đông làm chủ đầu tư. (Ảnh: Dân Trí). Cũng ở huyện Vân Đồn Quảng Ninh), dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City tại xã Hạ Long do CEO Group làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 358,3ha, bãi tắm trải dài 2,2km. (Ảnh: vpq.vn). Hiện tại, dự án này đã hoàn thiện được một số dãy nhà liền kề. Giá bán một căn liền kề 95 m2, 6 tầng nổi được rao bán từ 9-12 tỷ đồng. (Ảnh: Dân Trí). Dự án khu đô thị mới lấn biển Tây bắc thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) do Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư, được công vào ngày 28/4/2015. (Ảnh: vietlike.vn). Dự án với quy mô 99,84 ha, tổng vốn đầu tư 3.496 tỷ đồng, hình thức thi công là lấn biển đáp ứng cho cuộc sống của gần 10 nghìn dân cư, kết nối khu đô thị hiện hữu từ đường Hành lang ven biển vươn ra biển Tây và nối dài từ đường Lý Thường Kiệt đến kênh Cầu suối, nằm tiếp giáp bờ biển hướng Tây Bắc thành phố Rạch Giá thuộc các Phường Vĩnh Thanh và Vĩnh Quang. (Ảnh: vietlike.vn). Theo quy hoạch, dự kiến khu đô thị mới lấn biển Tây Bắc TP. Rạch Giá bố trí 3.442 căn nền, trong đó bao gồm 1.240 căn nhà phố, 1828 nhà tái định cư, 407 biệt thự đơn lập, 135 biệt thự song lập phục vụ nhu cầu đa dạng của người dân. (Ảnh: Facebook).

