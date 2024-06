Masterise Homes “chào sân” thị trường bất động sản Hải Phòng

Xác lập dự án đầu tiên tại thành phố Cảng

Hải Phòng là thành phố cảng quan trọng, trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn nhất phía Bắc Việt Nam, đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, văn hoá, y tế, giáo dục, khoa học, thương mại và công nghệ của Vùng duyên hải Bắc Bộ.

Theo phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến 2050, Hải Phòng được định hướng có trình độ phát triển cao trong nhóm thành phố hàng đầu châu Á và thế giới. Mục tiêu quy hoạch là xây dựng Hải Phòng là địa phương có công nghiệp hiện đại, thông minh, bền vững; hạ tầng giao thông kết nối thuận lợi với trong nước và quốc tế; trọng điểm dịch vụ logistics và du lịch; trung tâm quốc tế về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, kinh tế biển. Thành phố sẽ phát triển theo mô hình đô thị đa trung tâm và các đô thị vệ tinh. Cấu trúc đô thị gồm hai vành đai, ba hành lang, ba trung tâm.

Trong đó, Thuỷ Nguyên nằm trong hướng phát triển phía Bắc, được quy hoạch xây dựng thành “Thành phố trực thuộc Thành phố Hải Phòng”, đồng thời là động lực để mở rộng khu vực đô thị trung tâm về phía Bắc Sông Cấm. Theo đó, Thành phố Thủy Nguyên sẽ được thành lập vào năm 2025, định hướng là đô thị thông minh gắn với trung tâm chính trị - hành chính mới - nơi vừa tổ chức thành công Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024 với sức hút hơn 18.000 người tham dự.

Theo đó, tổ hợp dự án The Centric của Masterise Homes tại Hải Phòng có quy mô hơn 7.2ha với các sản phẩm Shoptique độc đáo phiên bản giới hạn, được sáng tạo độc quyền bởi Masterise Homes lần đầu tiên xuất hiện; cùng tổ hợp hai cụm thương mại, dịch vụ với thiết kế “đo ni” cho riêng Hải Phòng được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới về thương mại - giải trí - văn hóa tại trung tâm thành phố mới.

“Không chỉ là dự án đầu tiên & duy nhất hiện tại nằm trong tổ hợp trung tâm Trung tâm Chính trị - Hành chính và Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn quy mô bậc nhất Hải Phòng, dự án còn đồng hành cùng sự phồn vinh TP. Thủy Nguyên trong tương lai gần, khi đồng bộ với phong cách thiết kế cũng như tiến độ phát triển của thành phố mới. Thông qua đó, dự án khẳng định tầm nhìn và nỗ lực của Masterise Homes trên hành trình kiến tạo biểu tượng thương mại dịch vụ xứng tầm tại trung tâm Thủy Nguyên – ‘Thành phố mới trong thành phố Hải Phòng’” đại diện Masterise Homes cho biết.

Ghi dấu từ những dự án biểu tượng toàn cầu

Trước khi đặt chân tới thành phố Cảng, Masterise Homes đã tạo lập dấu ấn riêng trên thị trường với những công trình mang biểu tượng toàn cầu, được bảo chứng tại TPHCM và Thủ đô Hà Nội.

The Global City đã hoàn thiện phân khu SOHO và nhiều tiện ích khác, thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan mỗi ngày.

Không chỉ phát triển các dự án căn hộ, Masterise Homes còn thành công kiến tạo The Global City (Đỗ Xuân Hợp, phường An Phú, Q.2). Dự án được kỳ vọng trở thành một khu đô thị biểu tượng toàn Đông Nam Á và là trung tâm mới của TP HCM, quy tụ đa dạng tiện ích vui chơi - giải trí - mua sắm hiện đại. Các sự kiện tại The Global City thu hút hàng vạn du khách mỗi dịp lễ hội. Chỉ sau 2 năm triển khai, The Global City đã hoàn thiện và bàn giao phân khu đầu tiên. Ước tính khi hoàn thiện, dự án sẽ thu hút 40.000 dân cư sinh sống, 20.400 nhân viên làm việc tại các tòa nhà văn phòng…