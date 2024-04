Biết gì về tân Chủ tịch Capitaland Tower Lương Phan Sơn?

Công ty TNHH Capitaland Tower (Capitaland Tower) được thành lập ngày 4/4/2016, tiền thân là Công ty TNHH Tư vấn và quản lý bất động sản Capitaland Việt Nam, với điều lệ là 4,48 tỷ đồng (tương đương 200 nghìn USD). Tháng 9/2016, Capitaland Tower tăng vốn từ 4,48 tỷ đồng lên 1.608,6 tỷ đồng, tương đương hơn 72 triệu USD. Đến tháng 4/2019, vốn điều lệ lên mức 2.070 tỷ đồng (tương đương 90 triệu USD).



Doanh nghiệp có trụ sở tại TP.HCM. Ban đầu chủ sở hữu công ty là CVH Cayman Holdings Limited. Đến tháng 2/2019, CLV Investment 6 Limited lần đầu được công bố là cổ đông chi phối Capitaland Tower khi sở hữu 98% vốn điều lệ.

Trung tuần tháng 4/2023, ông Hui Ho Wai Clement (SN 1963, quốc tịch Hong Kong, Trung Quốc) đã thay ông Ngô Như Vương làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Capitaland Tower.

Ông Lương Phan Sơn đang sở hữu 95% vốn điều lệ của Capitaland Tower.

Tuy nhiên ngày 27/3/2024, cổ đông CLV Investment 6 Limited đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp 103,5 tỷ đồng đang sở hữu, tương đương 5% vốn điều lệ Capitaland Tower cho hai nhà đầu tư trong nước là ông Nguyễn Mạnh Kiên (2,5%) và ông Nguyễn Tân Hưng (2,5%). Đồng thời, ông Lương Phan Sơn cũng được bổ nhiệm vào ghế Chủ tịch Hội đồng thành viên của Capitaland Tower, thay thế cho người tiền nhiệm Hui Ho Wai Clement.

Trước đó, tháng 11/2023, ông Lương Phan Sơn đã trở thành cổ đông chi phối của Capitaland Tower khi đứng tên cho phần vốn góp 1.966,5 tỷ đồng, tương đương 95% vốn điều lệ công ty này. Ở chiều ngược lại, CLV Investment 6 Limited giảm tỷ lệ sở hữu từ 95% xuống còn 5%.

Dự án tòa nhà văn phòng, thương mại - dịch vụ khu phức hợp Sài Gòn - Ba Son của Capitaland Tower.

Qua tìm hiểu, tân Chủ tịch Capitaland Tower Lương Phan Sơn, sinh năm 1963, tốt nghiệp cử nhân cơ khí của Trường Đại học Bách Khoa Lvov (Liên Xô cũ), là một trong những doanh nhân trở về từ Đông Âu đời đầu ở Việt Nam.

Ông còn là cổ đông sáng lập của Công ty CP Phát triển Bất động sản Thiên Bảo Phú (Thiên Bảo Phú), Công ty CP Thương mại Dịch vụ Ngọc Phú Vinh (Ngọc Phú Vinh) và Công ty CP Bất động sản Minh Tiến Phúc (Minh Tiến Phúc). Cả 3 pháp nhân này đều được thành lập vào tháng 11/2022, đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại Hà Nội.

Đáng chú ý, từ tháng 12/2022 - 2/2023, Minh Tiến Phúc, Thiên Bảo Phú và Ngọc Phú Vinh đã xác lập một thỏa thuận đặt cọc nhằm mục đích thực hiện chuyển nhượng một phần của dự án khu đô thị Sài Gòn Bình An (TP. HCM). Dự án này do Masterise Homes phát triển, có tên thương mại là The Global City.