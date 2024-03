OneHousing bứt phá vào top doanh nghiệp cung ứng dịch vụ BĐS tốt nhất năm 2023

Tại Diễn đàn Bất động sản Mùa Xuân lần thứ IV và Lễ Vinh danh thương hiệu Bất động sản dẫn đầu năm 2023 - 2024 tổ chức sáng 15/3 tại Hà Nội, OneHousing vinh dự được xướng tên trong 02 hạng mục Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bất động sản tốt nhất năm 2023 và Sàn giao dịch bất động sản triển vọng nhất năm 2024.

Kết quả được bình chọn từ 1.000.000 độc giả của Reatimes.vn và Hội đồng bình chọn trực tiếp, độc lập, khách quan, bao gồm các nhà báo, các chuyên gia kinh tế - luật - quy hoạch - kiến trúc - xây dựng - bất động sản hàng đầu Việt Nam. Đây là sự ghi nhận sự nỗ lực của OneHousing cho những đóng góp vào sự phát triển của nền tảng phân phối BĐS tại thị trường Việt Nam nói chung và thị trường BĐS Hà Nội nói riêng.

Ông Trần Quang Trung - Giám đốc Phát triển kinh doanh OneHousing tại Lễ vinh danh.

Để đáp ứng và thích nghi trong những thời điểm khó khăn của thị trường, đặc biệt trong bối cảnh mới với những sự thay đổi về Luật Kinh doanh BĐS, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, năm 2023 OneHousing không chỉ có bước chuyển mình vô cùng lớn khi chính thức bước chân vào mảng phân phối BĐS thổ cư mà còn tiếp tục củng cố xây dựng các năng lực liên quan đến con người, cơ sở dữ liệu, công cụ công nghệ, nguồn hàng…để chuẩn bị cho những bước tiến mới vững chắc hơn.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Trần Quang Trung - Giám đốc phát triển Kinh Doanh OneHousing cho biết: “Đối với một doanh nghiệp phân phối BĐS, xây dựng năng lực về quản trị dữ liệu vô cùng quan trọng bởi điều này giúp chúng tôi am hiểu về nhịp đập thị trường, có thể dự đoán được tình hình, xu hướng thị trường trong tương lai, cũng như am hiểu về chân dung khách hàng, phân khúc ở từng thời điểm, từ đó thấu hiểu hành vi và đưa ra những giải pháp tốt nhất cho khách hàng.”

Với triết lý lấy con người làm trọng tâm, trong đó toàn bộ lực lượng chuyên viên bán hàng của OneHousing bên cạnh việc am hiểu về sản phẩm còn liên tục được đào tạo để ngày càng nâng cao hơn nữa về am hiểu về thị trường, Luật, đạo đức, phẩm chất của người môi giới... hướng tới những chuẩn mực dịch vụ của quốc tế, trở thành một là người đồng hành tin cậy, chuyên nghiệp, tận tâm - mắt xích quan trọng hỗ trợ khách hàng toàn trình trong việc mua bán BĐS. Do đó, khi giao dịch BĐS cùng với OneHousing, khách hàng sẽ vô cùng “thảnh thơi” vì mọi thủ tục, tiến trình giao dịch giữa các bên OneHousing sẽ hỗ trợ khách hàng từ A đến Z.

Giải thưởng là sự ghi nhận sự nỗ lực của OneHousing.

Trong hơn 3 năm hình thành và phát triển, đến nay OneHousing đã trở thành nhà phân phối Bất động sản hàng hiệu top đầu trên thị trường sơ cấp và dần khẳng định vị trí ở mảng thứ cấp dự án và thổ cư.

Tại thị trường sơ cấp, nhờ việc bắt tay với các đối tác chiến lược Masterise Homes và Vinhomes, OneHousing mang tới cho khách hàng danh mục hàng hóa đẹp nhất thị trường. OneHousing liên tục được vinh danh là Đại lý Top 1 phân phối các dự án Masteri Waterfront, Masteri West Heights và gần đây nhất là Lumiere Evergreen trong nhiều tháng liên tiếp.

Tại thị trường BĐS thổ cư, OneHousing đã ra mắt Mạng lưới môi giới bất động sản công nghệ vào cuối tháng 10/2023, xây dựng nguồn hàng đảm bảo pháp lý minh bạch tới khách hàng. Đến thời điểm hiện tại OneHousing đã là nơi quy tụ của hơn 2000 môi giới thổ cư trên thị trường, trong năm 2024 đội ngũ này sẽ được OneHousing tiếp tục chiêu mộ, mục tiêu cán mốc 10.000 môi giới.

Là một proptech, công cụ và nền tảng dữ liệu là yếu tố then chốt trong hoạt động kinh doanh của OneHousing. Các công cụ do OneHousing phát triển đã trở thành phương tiện không thể thiếu cho lực lượng bán hàng, ông Trung cho biết: “Đến thời điểm hiện tại 100% lực lượng bán hàng của chúng tôi sử dụng công cụ làm việc là trên app, chúng tôi gần như không sử dụng giấy tờ, trừ những tài liệu bán hàng chủ đầu tư cung cấp thông thường. Công nghệ là phương tiện trung gian, giúp cho các giao dịch minh bạch và giản tiện các bước mệt mỏi của quy trình truyền thống, giúp người mua và người bán được giản tiện quá trình giao dịch”.

Trong đó, phải kể đến Pro Agent App - ứng dụng quản lý công việc của đội ngũ môi giới, công cụ định giá (AVM) do OneHousing phát triển được đánh giá cao bởi giới chuyên môn, lực lượng môi giới và khách hàng mua, bán BĐS, kết quả định giá được Techcombank chấp nhận làm cơ sở cho khoản vay thế chấp và công cụ Phân tích và So sánh BĐS - đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm, so sánh, đánh giá, phân tích BĐS… một cách dễ dàng.

Một điều vô cùng quan trọng trong chiến lược phát triển của OneHousing chính là song hành cùng các đối tác lớn, uy tín. Về tài chính OneHousing bắt tay hợp tác với Techcombank - Ngân hàng tốt nhất Việt Nam. Về sản sản phẩm BĐS OneHousing là đối tác chiến lược của Masterise Homes - đơn vị uy tín trong phát triển các cự án căn hộ từ cao cấp cho đến hạng sang và siêu sang và bắt tay với chủ đầu tư Vinhomes trong các sản phẩm thấp tầng.

Với những lợi thế về đối tác, nguồn cung chất lượng, trong năm 2024 OneHousing sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa mảng thứ cấp, chuyển nhượng dự án và tiến tới mở rộng thị trường vào địa bàn TP.HCM, góp phần thúc đẩy thị trường BĐS tại Việt Nam phát triển minh bạch và bền vững hơn.