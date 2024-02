Lợi nhuận giảm, Khang Điền vẫn bảo lãnh công ty con vay 4.000 tỷ

Nợ lớn vẫn bảo lãnh cho công ty con?



Tại thời điểm 31/12/2023, tổng nợ vay của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) ghi nhận hơn 6.300 tỷ đồng, giảm hơn 6% so với đầu năm. Trong đó, vay ngân hàng gần 4.900 tỷ đồng, bao gồm vay ngắn hạn Vietinbank hơn 1 ngàn tỷ đồng, còn lại là khoản vay dài hạn tại OCB.

Đến cuối năm 2023, tổng tài sản của Khang Điền đạt hơn 26.400 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm. Các chỉ tiêu tài sản chính gia tăng trong năm vừa qua là giá trị hàng tồn kho, tăng từ hơn 12.450 tỷ đồng đầu năm lên gần 18.800 tỷ vào cuối năm, chiếm 70% tổng tài sản.

Báo cáo tài chính của Khang Điền cho biết doanh thu thuần trong Quý IV năm 2023 của doanh nghiệp này đã giảm hơn 60% so với cùng kỳ năm 2022, chỉ đạt 470 tỷ đồng. Trong đó, nguồn thu chính vẫn đến từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản với gần 453 tỷ, cũng giảm 64%.

Lũy kế năm 2023, Nhà Khang Điền ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 2.100 tỷ đồng, giảm 28%. Lợi nhuận sau thuế theo đó cũng sụt giảm hơn 30%, xuống còn 730 tỷ đồng.

Mặc dù còn nợ lớn, ngày 22/02/2024, Khang Điền vẫn thông qua việc phát hành văn bản cam kết bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ đầy đủ, đúng hạn đối với khoản vay của công ty con là Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc tại Vietinbank - chi nhánh Hà Nội.

Hiệu lực bảo lãnh sẽ được duy trì đầy đủ cho đến khi Khang Phúc hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ trả nợ đối với khoản vay tại Vietinbank - chi nhánh Hà Nội. Theo đó, giá trị khoản vay là 4.270 tỷ đồng.

Khang Điền đang mang trên mình khoản nợ lớn

Bán cổ phiếu lấy vốn

Để có tiền bảo lãnh cho khoản vay của Khang Phúc, Khang Điền cũng đã thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ.

Cụ thể về phương án chào bán, Khang Điền dự kiến chào bán thêm hơn 110 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Danh sách nhà đầu tư tham gia dự kiến 20 nhà đầu tư, trong đó có 14 nhà đầu tư tổ chức như các quỹ thành viên thuộc nhóm quỹ ngoại Dragon Capital; các công ty chứng khoán Vietcap, Rồng Việt;...

Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Thời gian thực hiện là trong năm 2024, mốc thời điểm cục thể sẽ do Hội đồng quản trị Khang Điền quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Nếu hoàn tất chào bán như kế hoạch, vốn điều lệ của Khang Điền sẽ tăng từ mức hơn 7.993 tỷ đồng hiện tại lên hơn 9.094 tỷ đồng. Với giá chào bán 27.250 đồng/cp (thấp hơn 14% so với thị giá mã KDH chốt phiên ngày 23/2 là 31.750 đồng/cp), Khang Điền dự thu hơn 3.000 tỷ đồng từ thương vụ bán cổ phiếu này.

Theo phương án sử dụng vốn thu được, Khang Điền sẽ dùng hơn 300 tỷ đồng để trả nợ vay theo hợp đồng tín dụng ký với OCB, thời gian thanh toán dự kiến là trong năm 2024 và 2025.

Còn lại 2.700 tỷ đồng sẽ được Khang Điền đầu tư góp thêm vốn Khang Phúc để đơn vị này thanh toán 3 khoản nợ vay tại ngân hàng. Thời gian thanh toán dự kiến cũng trong năm 2024 và 2025.

Về Khang Phúc, doanh nghiệp này là công ty con có vốn điều lệ lớn nhất với 3,400 tỷ đồng, do Khang Điền nắm 100%. Khang Phúc cũng là chủ đầu tư của dự án The Privia được mở bán vào tháng 11/2023 vừa qua, sau khi toàn bộ 1.043 căn hộ thuộc dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai. Dự án có tổng diện tích 1,8ha, nằm tại mặt tiền đường An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM. Giá dao động 48 - 52 triệu đồng/m2.

Ngoài dự án này, các dự án khác do Khang Phúc làm chủ đầu tư là Khu dân cư Tân Tạo và Khu định cư Phong Phú 2 cũng đang ghi nhận tồn kho bất động sản dở dang lớn với giá trị lần lượt là 6.527 tỷ đồng và 1.675 tỷ đồng, đều tăng hơn nghìn tỷ đồng so với thời điểm đầu năm 2023.

Ngoài bất động sản thương mại, Khang Phúc còn tham gia lĩnh vực bất động sản công nghiệp khi là chủ đầu tư dự án khu công nghiệp (KCN) Lê Minh Xuân mở rộng có diện tích gần 110 ha, tại huyện Bình Chánh, TP HCM.

Tháng 10/2022, Khang Điền thông qua phương án đảm bảo cho Khang Phúc vay không quá 1.220 tỷ đồng Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - chi nhánh quận 4 để thanh toán chi phí nộp tiền thuê đất tối đa 420 tỷ đồng theo thông báo nộp tiền thuê đất của cơ quan Nhà nước và thanh toán tối đa 800 tỷ đồng chi phí đầu tư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án KCN Lê Minh Xuân mở rộng giai đoạn 1.