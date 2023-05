Lợi nhuận suy giảm, Khang Điền giải thể thêm 2 công ty “cháu“

Ngày 11/5, HĐQT CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HoSE: KDH) đã thông qua chủ trương giải thể CTCP Phát triển Bất động sản Nguyên Thư và Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Liên Minh.

Hai đơn vị này do công ty con của KDH trực tiếp sở hữu. Trong đó, Bất động sản Nguyên Thư thuộc sở hữu của Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Nam Phú, còn Bất động sản Liên Minh thuộc CTCP Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Trí Minh sở hữu.

Được biết, Công ty Nguyên Thư có vốn điều lệ 400 tỷ đồng, địa chỉ tại Tòa nhà Vietoffice, 481 Điện Biên Phủ, phường 3, quận 3, TP.HCM, được thành lập tháng 12/2020 và hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Còn Công ty Bất động sản Liên Minh có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và địa chỉ tại tầng 3 Tòa nhà An Phú Plaza, 117 - 119 Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM.

Trước đó, tháng 12/2022, KDH đã thông qua việc Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Kim Phát giải thể công ty con là Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Phú Hải.

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2023, Khang Điền đặt mục tiêu doanh thu 3,1 nghìn tỷ đồng (tăng 6% so năm trước) và lợi nhuận sau thuế 1 nghìn tỷ đồng (giảm 8%). Ban lãnh đạo cho biết lợi nhuận chủ yếu sẽ được thúc đẩy bởi doanh số bán hàng tại dự án Classia.

Riêng trong quý 1, Khang Điền ghi nhận doanh thu thuần đạt 425 tỷ đồng (tăng 198% so cùng kỳ) và lãi ròng đạt 200 tỷ đồng (giảm mạnh 33%). Doanh thu tăng so với cùng kỳ chủ yếu là do bàn giao tại dự án Classia. Tuy nhiên, lãi ròng giảm do không còn được hỗ trợ bởi các khoản lãi phi tiền mặt từ hoạt động mua giá rẻ như trong quý 1/2022.

Doanh số bán hàng tương đối khả quan khi công ty đã bán được khoảng 50 căn hộ tại Classia (tổng số 176 căn hộ thấp tầng) kể từ đầu năm 2023, nâng tỷ lệ hấp thụ hiện tại lên khoảng 85% tổng số căn hộ. Ngoài ra, KDH có kế hoạch mở bán dự án The Privia tại quận Bình Tân, TP. HCM (1.043 căn hộ) vào quý 3/2023 và kỳ vọng nhu cầu cao cho dự án này. KDH đã hoàn thành xây dựng 4/23 tầng của Privia.

Được biết, với dự án Classia (176 căn thấp tầng), Khang Điền cho biết 60% của dự án này đã được bán và ghi nhận doanh thu, lợi nhuận vào năm 2022. Công ty đã bán thêm 50 căn nữa trong năm nay, nâng số lượng căn đã bán lên hơn 80% tổng số căn. KDH đã hoàn thành toàn bộ việc xây dựng cơ sở hạ tầng và dự kiến bán phần còn lại của dự án này vào năm 2023.



Về Clarita (159 căn thấp tầng), KDH đã nhận quyền sử dụng đất và giấy phép xây dựng cho dự án. KDH đang hoàn thành thiết kế chi tiết trước khi bắt đầu xây dựng.

Đối với dự án Emeria (616 căn cao tầng – 2 block cao tầng & 67 căn thấp tầng), KDH đã nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dự án này.

Dự án Privia (1.043 căn cao tầng), KDH đã hoàn thành xây dựng 4/23 tầng và dự kiến mở bán vào quý 3/2023.

Dự án Solina (16,4 ha - đất thổ cư), KDH đã hoàn thành đền bù giai đoạn 1 và đang chờ TP. HCM bàn giao đất giai đoạn 1.