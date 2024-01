Thị trường bất động sản dần phục hồi trong năm 2024

Một số công ty nghiên cứu thị trường bất động sản (bao gồm CBRE, Batdongsan.com.vn và DXS-FERI) gần đây đã công bố báo cáo thị trường nhà ở quý 4/2023.

Theo đó, giao dịch căn hộ sơ cấp tiếp tục cải thiện nhẹ so với quý trước trong quý 4/2023 nhưng nguồn cung mới tại TP.HCM còn hạn chế.

Dựa trên ước tính của Chứng khoán Vietcap (VCSC) từ dữ liệu của CBRE, tổng giao dịch căn hộ sơ cấp tại Hà Nội và TP.HCM đạt khoảng 6.100 căn trong quý 4/2023 (+5% so quý trước), tương ứng với kết quả cả năm 2023 là khoảng 18.700 căn (-46% so cùng kỳ).

Trong quý 4/2023, Hà Nội ghi nhận thêm khoảng 3.300 căn hộ mới trên thị trường sơ cấp (+10% so quý trước ) chủ yếu từ việc mở bán các phân khu trong các khu đô thị Vinhomes Ocean Park và Smart City (The Metropolitan, Canopy Residences và Lumiere Evergreen); trong khi đó, nguồn cung căn hộ mới của TP.HCM đạt khoảng 950 căn (-74% so quý trước), chủ yếu đến từ việc mở bán dự án The Privia của KDH.

Các công ty nghiên cứu thị trường cho rằng ngành bất động sản nhà ở sẽ dần dần phục hồi vào năm 2024 với kỳ vọng mức phục hồi đáng kể hơn vào nửa cuối năm 2024 và giá bán sơ cấp sẽ tăng nhẹ hoặc duy trì ổn định.

VCSC kỳ vọng giao dịch trên thị trường bất động sản sơ cấp sẽ dần dần cải thiện vào năm 2024 với nguồn cung từ các dự án mới dự kiến sẽ gia nhập thị trường vào nửa cuối năm nay.

VCSC cũng dự báo giao dịch bất động sản sơ cấp trong năm 2024 sẽ tăng trưởng so với năm 2023, được thúc đẩy bởi: (1) sự phục hồi về niềm tin của người mua nhà và hoạt động môi giới, và (2) việc mở bán các dự án mới hoặc giai đoạn tiếp theo tại các dự án hiện tại.

VCSC tin rằng nhu cầu ở thực (mua để ở và mua để cho thuê) sẽ dẫn dắt sự phục hồi của thị trường nhà ở vào năm 2024.

Trong bối cảnh đó, VCSC cập nhật doanh số bán hàng của các chủ đầu tư trong danh mục theo dõi gồm NLG, KDH, DXG và VHM.

Đối với Nam Long (NLG), doanh số bán hàng sơ bộ năm 2023 đạt khoảng 4 nghìn tỷ đồng, tương đương với kết quả quý 4/2023 là khoảng 2,2 nghìn tỷ đồng, chủ yếu được hỗ trợ bởi doanh số bán hàng tại (1) Southgate và (2) đợt mở bán tiếp theo của Akari City Giai đoạn 2.

Doanh số bán hàng sơ bộ năm 2023 vượt dự báo của VCSC (2,8 nghìn tỷ đồng) chủ yếu là do doanh số bán hàng quý 4 cao hơn dự kiến tại Southgate.

VCSC dự báo doanh số bán hàng năm 2024 của NLG ở mức 5,6 nghìn tỷ đồng (+40% so với doanh số bán hàng sơ bộ năm 2023).

Với Khang Điền (KDH), tháng 11/2023, KDH chính thức mở bán dự án mới The Privia (cao tầng, tổng cộng khoảng 1.040 căn). Theo KDH, công ty đã bán hơn 800 căn tại The Privia tính đến cuối năm 2023, vượt dự báo trước đó của VCSC là khoảng 400 căn đối với dự án này vào năm 2023.

Còn với Đất Xanh (DXG), doanh số bán hàng năm 2023 là không đáng kể và công ty có kế hoạch mở bán trở lại Gem Sky World (GSW) vào nửa đầu năm 2024. Doanh số bán hàng năm 2023 thấp hơn kỳ vọng trước đó của VCSC là DXG có thể ghi nhận doanh số bán hàng năm 2023 là khoảng 500 tỷ đồng chủ yếu từ việc mở bán trở lại dự án GSW (1.700 căn còn lại tính đến cuối quý 3/2023) từ quý 4/2023.