Chi 350 tỷ đồng thâu tóm chủ DA 1,9ha, tài sản Nhà Khang Điền thế nào?

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã: KDH) mới đây đã chấp thuận cho công ty con là Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Saphire nhận chuyển nhượng 99% vốn điều lệ của Công ty CP Phát triển Bất động sản Lộc Minh. Tổng giá trị nhận chuyển nhượng là 350 tỷ đồng.



HĐQT Nhà Khang Điền giao quyền cho tổng giám đốc ký các văn bản, tài liệu cần thiết để triển khai cho giám đốc công ty Saphire ký các hợp đồng, văn bản, chứng từ liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Được biết, tại thời điểm 30/9/2023, Nhà Khang Điền đang sở hữu 99,9% vốn tại Công ty Saphire, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Ngoài ra, theo giới thiệu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty CP Phát triển Bất động sản Lộc Minh được chuyển đổi từ Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Lộc Minh, được thành lập ngày 5/5/2022, với người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc là bà Phan Thị Thu Nga. Trụ sở chính công ty hiện đặt tại số 14 Trương Quyền, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM. Ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Công ty CP Phát triển Bất động sản Lộc Minh được biết đến là chủ đầu tư dự án Khu nhà ở cao tầng Công ty Lộc Minh , diện tích 1,9ha, tại phường Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức (TPHCM). Dự án nằm trong danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2023 của TP Thủ Đức. Như vậy, thông qua việc công ty con mua lại Bất động sản Lộc Minh, nhiều khả năng Khang Điền sẽ sở hữu dự án nói trên.

Lãi giảm

Tìm hiểu được biết, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền được thành lập ngày 2/5/2007, có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại phòng 1 và 2, lầu 11 SaiGon Centre, 67 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM. Doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật công ty là ông Vương Văn Minh. Cổ phiếu KDH của công ty được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) ngày 21/1/2010.

Chi 350 tỷ đồng thâu tóm chủ DA 1,9ha, tài sản Nhà Khang Điền thế nào? (ảnh minh họa: Internet).

Tính đến cuối quý III/2023, Nhà Khang Điền đang có 13 công ty con sở hữu trực tiếp và 14 công ty con sở hữu gián tiếp, các đơn vị này hầu hết đều hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Nhìn lại kết quả kinh doanh quý III/2023 của Nhà Khang Điền cho thấy, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần giảm 23% so với cùng kỳ, còn 616 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu chuyển nhượng bất động sản là nguồn đóng góp chính với gần 593 tỷ đồng, giảm gần 25% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận hơn 13 tỷ đồng, gấp 31 lần cùng kỳ nhờ lãi tiền gửi tăng mạnh. Trong khi đó, chi phí tài chính đạt gần 68 tỷ đồng và chi phí bán hàng ở mức gần 73 tỷ đồng, lần lượt tăng 38% và 70%. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm gần 8%, về mức 47,7 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ chi phí, Nhà Khang Điền báo lãi 210 tỷ đồng sau thuế trong quý III/2023, giảm 39% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ (lãi ròng) đạt gần 208 tỷ đồng, giảm 41%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Nhà Khang Điền ghi nhận đạt 1.624 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm 31%, về mức 667 tỷ đồng. Công ty báo lãi ròng gần 655 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ. So với kế hoạch lãi sau thuế 1.000 tỷ đồng đề ra cho năm 2023, Nhà Khang Điền đã thực hiện được gần 67% mục tiêu sau 9 tháng.

Bên kia bảng cân đối kế toán hợp nhất, tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Nhà Khang Điền vượt 23.417 tỷ đồng, tăng 8,7% so với đầu năm. Theo đó, hàng tồn kho của Nhà Khang Điền ghi nhận ở mức gần 17.153 tỷ đồng (chủ yếu là bất động sản xây dựng dở dang), chiếm hơn 73% tổng giá trị tài sản và tăng gần 38% so với đầu năm.

Tồn kho chiếm hơn 73% tổng tài sản

Trong đó, 3 dự án chiếm giá trị tồn kho lớn nhất gồm bao gồm: Dự án Khang Phúc - Khu dân cư Tân Tạo (hơn 5.932 tỷ đồng); tiếp đến là dự án Đoàn Nguyên - Bình Trưng Đông (3.368,7 tỷ đồng) và dự án Bình Trưng- Bình Trưng Đông (2.870 tỷ đồng, trong đó quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất thuộc các dự án này đã được thế chấp cho các khoản vay ngân hàng)…

Ngoài ra, doanh nghiệp còn hơn 2.334 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng có thời hạn gốc không quá 3 tháng và hưởng tiền lãi theo lãi suất 3,8 - 5,5%/năm.

Đáng chú ý, về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Nhà Khang Điền tại thời điểm kết thúc quý III/2023 giảm 17% so với thời điểm cuối năm 2022, lùi về còn 8.088 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn là nợ dài hạn với gần 5.185 tỷ đồng. Công ty đang vay nợ tài chính hơn 4.984 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/9/2023, vốn chủ sở hữu của Nhà Khang Điền ghi nhận đạt gần 15.329 tỷ đồng, tăng gần 30% so với đầu năm. Trong đó, vốn điều lệ ở mức 7.168 tỷ đồng; công ty còn khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 4.422 tỷ đồng…