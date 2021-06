Loạt sai phạm ở dự án khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy: Biết gì về CĐT?

Công trình Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy - Block B được xây dựng tại lô đất 4 mặt tiền đường Trần Hưng Đạo - Trần Quang Diệu - An Trung 2 - An Trung 3, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Dự án được cấp phép xây dựng vào tháng 10/2017, với diện tích 8.967,7m2, quy mô 34 tầng, trong đó 1 tầng hầm và 33 tầng nổi (tổng diện tích sàn xây dựng là 90.559m2), tương ứng với số căn hộ để ở là 781 căn, 19 căn shophouse...

Dự án chưa được bán sản phẩm hình thành trong tương lai, chưa được nghiệm thu công trình nhưng chủ dự án đã bán, bàn giao 241 căn hộ tại cho 313 người vào ở.