Bí ẩn bóng hồng từng đưa Cristiano Ronaldo sang quảng cáo Cocobay ĐN “vỡ trận”

Mặc dù dự án condotel của Cocobay Đà Nẵng bị đổ bể vì phá vỡ cam kết với khách hàng song những đóng góp của doanh nhân Coco Trần - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thành Đô (Empire Group) vẫn để lại ấn tượng tốt.

Coco Trần tên thật là Trần Thu Hiền, là một cựu học sinh xuất sắc trong lịch sử của trường THCS Giảng Võ - Hà Nội. Ngay từ khi còn học tại đây, cô đã đạt nhiều thành tích như giải nhất Olympic Tiếng Anh thành phố, giải nhất môn văn quận Ba Đình, giải nhất Văn học Nguyễn Du vào năm 2002.

Coco Trần phát biểu tại sự kiện của quỹ Global Gift Foundation. Ảnh: ĐSPL.

Khi vẫn còn đang là học sinh THCS thì cũng là lúc, bố cô - ông Trần Văn Thuyết (thường được biết đến với biệt danh Thuyết "buôn vua") bị bắt vì liên quan đến vụ án Năm Cam.

Sau đó, Coco Trần theo học tại trường đại học Buckingham và lấy bằng cử nhân Luật năm 2011. Sau đó, Coco Trần có 2 năm làm việc tại Hong Leong Bank Việt Nam, với vị trí chuyên viên chăm sóc khách hàng ưu tiên.

Rời lĩnh vực ngân hàng, cô gái 9x này chuyển sang làm việc cho Mayer Brown JSM - một công ty tư vấn luật có lịch sử lâu đời của Mỹ - vào tháng 10/2013.

Tháng 8/2014, Coco Trần bắt đầu làm việc trong hệ thống của Empire Group với vị trí Giám đốc đầu tư và phát triển kinh doanh. Chỉ 1 tháng sau, cô trở thành đồng sáng lập và là Phó tổng giám đốc dự án Naman Retreat, một trong những dự án trọng điểm của Empire Group.

Tháng 7/2015, Coco Trần là người đồng sáng lập một dự án lớn khác của Empire Group, chính là siêu dự án Cocobay Đà Nẵng. Tại đây, cô còn đảm nhiệm vị trí Giám đốc chiến lược.

Đến tháng 8/2016, cô được Empire Group bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trong hơn 1 năm, đội ngũ Cocobay dưới sự dẫn dắt của cô cùng các cộng sự đã phát triển từ 670 nhân sự lên tới con số 1.600 người. Tuy nhiên, Coco Trần đã phải rời khỏi vị trí này vào tháng 6/2018.

Ngoài công việc, Coco Trần còn tham gia và là người có sức ảnh hưởng ở rất nhiều hoạt động khác. Trong số đó có thể kể đến như sự kiện The Global Gift Gala năm 2017 tổ chức tại Tây Ban Nha. Tại đây, Coco Trần có một bài phát biểu ấn tượng và gặp mặt nhiều người nổi tiếng trên thế giới, trong đó có siêu sao Cristiano Ronaldo.

Coco Trần gây chú ý nhiều hơn khi mời siêu sao Cristiano Ronaldo quảng cáo cho Coco Bay Đà Nẵng. Ảnh: Cafebiz.

Chỉ một thời gian ngắn sau khi tiếp xúc với Cristiano Ronaldo, Coco Trần đã thuyết phục được ngôi sao này nhận lời quảng cáo cho dự án Cocobay Đà Nẵng.

Việc Ronaldo xuất hiện tại sự kiện của Cocobay, đồng thời đích thân ký vào bản hợp đồng mua nhà tại dự án Cocobay Towers đã khiến thị trường bất động sản lúc bấy giờ rúng động.

Về cuộc sống đời tư, Coco Trần hầu như rất hiếm khi tiết lộ. Theo thông tin trên Viettimes, Coco Trần chính là vợ của ông Nguyễn Thành Nam, Tổng giám đốc Empire Group. Ông Nam là con trai ông Nguyễn Đức Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn.

Mặc dù được quảng bá rầm rộ nhưng mới đây, siêu dự án Cocobay của Empire Group đã phải thông báo "vỡ trận", không thể trả tiền lãi 12% cho nhà đầu tư như cam kết ban đầu.

Do khó khăn về dòng tiền, Empire Group quyết định chấm dứt việc chi trả lợi nhuận như đã cam kết trong hợp đồng khi mua condotel tại dự án Cocobay Đà Nẵng từ ngày 1/1/2020. Nguyên nhân được Empire Group đưa ra là do việc kinh doanh loại hình condotel thời gian qua vẫn gặp nhiều khó khăn do tính pháp lý chưa được hoàn thiện, thủ tục tại địa phương có nhiều vướng mắc đã làm ảnh hưởng đến hoạt động khai thác vận hành của dự án.