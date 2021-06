Những loại trái cây độc lạ từng làm mưa làm gió nay rớt giá "thảm"

Trước đây, tThanh long vàng được xếp vào nhóm trái cây độc lạ nên giá cao hơn nhiều so với thanh long ruột trắng hay đỏ quen thuộc. Cách đây vài năm, thanh long vàng có giá từ 150.000 – 200.000 đồng/kg. Ảnh: E Food E Good Tuy nhiên, từ năm ngoái đến nay, thanh long vàng liên tục phải xuống lề đường, bán xổ rẻ. Ảnh: Người lao động Theo Báo Người lao động, gần đây khu vực gần chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) bán thanh long vàng với giá chỉ 15.000 đồng/kg. Ảnh: Người lao động Chia sẻ trên Người lao động, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, sản phẩm độc lạ giá cao khi hàng còn khan hiếm nhưng khi được trồng nhiều hơn thì sản phẩm sẽ về giá trị thật. Ảnh: Caygiongmoi. Hơn nữa, thanh long vỏ vàng không nổi trội so với thanh long vỏ đỏ ruột trắng, ruột đỏ về giá trị dinh dưỡng nên thị trường tiêu thụ thanh long vàng khá hẹp. Ảnh: Internet Vài năm trước, xoài Úc vỏ hồng đỏ, nặng 5-7 lạng, loại to có thể lên tới 1 kg/quả khiến không ít người tiêu dùng tò mò. Ảnh: Facebook. Loại xoài này có giá bán dao động ở mức 40.000-50.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook. Thế nhưng, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, giá xoài Úc đỏ giảm mạnh, chỉ còn 2.000-3.000 đồng/kg. Ảnh: Zing. Tương tự, những quả xoài Đài Loan khổng lồ to gấp 5-6 lần so với các giống xoài khác thu hút sự chú ý của nhiều bà nội trợ. Ảnh: Vietnamnet Tương tự, những quả xoài Đài Loan khổng lồ to gấp 5-6 lần so với các giống xoài khác thu hút sự chú ý của nhiều bà nội trợ. Ảnh: Vietnamnet Tuy nhiên, kể từ sau Tết nguyên đán 2021, xoài Đài Loan chỉ còn 3.000 đồng/kg. Ảnh: Vietnamnet Video: Thanh long giảm giá chỉ còn 1 nửa sau 10 ngày. Nguồn: VTV24

