Lãi giảm 79%, Chủ dự án Gem Sky World nợ gần 11.300 tỷ

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), chủ đầu tư dự án Gem Sky World, báo lãi 6 tháng gần 50 tỷ đồng, giảm 79% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm 30/6/2024, vốn chủ sở hữu đạt 10.750 tỷ đồng. Nợ phải trả là 11.288 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức khoảng 13.800 tỷ đồng vào ngày 30/6/2023. Trong đó, tỷ lệ dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu là 0,1 lần, tương ứng mức trái phiếu 1.075 tỷ đồng

Bất động sản Hà An được thành lập năm 2018, hiện là công ty con thuộc sở hữu của Đất Xanh. Doanh nghiệp có trụ sở tại số 18 Kha Vạn Cân, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Từ năm 2019, Hà An chịu trách nhiệm chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản của công ty mẹ.

Hà An hiện là chủ sở hữu một loạt dự án lớn như SaigonRes Riverside, Opal Boulevard, chung cư Thăng Long tại TP.HCM và đặc biệt là dự án Gem Sky World rộng hơn 92 ha tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Dự án Gem Sky World của BĐS Hà An.

Nợ phải trả giảm mạnh nhờ Đất Xanh liên tục hỗ trợ tài chính cho Hà An. Trong khoảng quý 4/2023 - 2/2024, Đất Xanh đã góp thêm 1.118 tỷ đồng để Hà An thanh toán gốc, lãi trái phiếu và nợ ngân hàng. Số tiền này được huy động từ cổ đông qua việc phát hành cổ phiếu giá 12.000 đồng/cp trong giai đoạn tháng 12/2023 - 1/2024.

Tháng 6/2024, Đất Xanh tiếp tục thông qua phương án chào bán 150 triệu cổ phiếu giá 12.000 đồng/cp, dự kiến huy động 1.801,6 tỷ đồng, trong đó 1.358 tỷ đồng sẽ được góp vào Hà An để thanh toán nợ. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý III/2024 đến 2025.

Đến cuối năm 2023, công ty con của DXG còn lưu hành lô trái phiếu mã HAACH2226001 có giá trị 210 tỷ đồng, được phát hành vào tháng 7/2022 và đáo hạn 4 năm sau đó với lãi suất 11%/năm.