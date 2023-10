Hồ sơ CĐT dự án Gem Sky World vừa bị Đồng Nai phạt 900 triệu?

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với Công ty CP Đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An (Công ty Hà An), chủ đầu tư dự án khu dân cư theo quy hoạch 92,2ha tại xã Long Đức, huyện Long Thành (tên thương mại là dự án Gem Sky World) về hành vi huy động vốn không đúng quy định. Tổng số tiền bị xử phạt là 900 triệu đồng.



Ngoài số tiền bị xử phạt nói trên, trong thời gian 360 ngày kể từ khi nhận được quyết định xử phạt, Công ty Hà An phải hoàn trả phần vốn đã huy động không đúng quy định. Đồng thời, công ty này còn phải báo cáo bằng văn bản việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả định kỳ 90 ngày một lần về Sở Xây dựng Đồng Nai để theo dõi, giám sát.

Trong trường hợp quá 360 ngày mà Công ty Hà An chưa thực hiện việc hoàn trả phần vốn đã huy động không đúng quy định, tỉnh Đồng Nai sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế khắc phục hậu quả theo quy định.

Dự án Gem Sky World tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Internet.

“Ông chủ” dự án Gem Sky World là ai?

Theo tìm hiểu, Công ty CP Đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An là công ty con của Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (Đất Xanh Group, mã: DXG) sở hữu 99,99% vốn.

Trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty CP Đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An được giới thiệu thành lập vào ngày 23/2/2018, có trụ sở tại số 18, đường Kha Vạn Cân, phường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương; với ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật công ty là ông Nguyễn Chí Nghiêm.

Đến ngày 13/8/2018, Hội đồng quản trị (HĐQT) Đất Xanh Group đã công bố thông tin về việc nhận chuyển nhượng 100% cổ phần tại Công ty Hà An. Sau khi Đất Xanh tái cấu trúc, Công ty Hà An trở thành đơn vị chuyên phát triển các dự án bất động sản của Đất Xanh Group.

Về dự án Gem Sky World có tổng diện tích đất 92,2ha, với 50,5% diện tích dành để xây dựng shophouse, nhà phố thương mại; tổng vốn đầu tư khoảng 5.725 tỷ đồng. Đây là dự án có quy mô lớn với hơn 4.000 sản phẩm gồm đất nền và nhà xây sẵn (nhà liền kề, nhà phố thương mại, biệt thự đơn lập và biệt thự song lập), tọa lạc tại xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai – liền kề sân bay quốc tế Long Thành.

Theo thông tin tại website: datxanh.group, ngày 4/6/2019, HĐQT Đất Xanh Group đã đưa ra 3 nghị quyết chuyển nhượng cổ phần 3 công ty con cho Công ty Hà An. Đáng chú ý, cùng ngày này, HĐQT Đất Xanh Group đã thông qua nghị quyết góp vốn mua cổ phần đợt phát hành thêm để tăng vốn điều lệ cho Hà An. Sau khi tăng vốn, Đất Xanh Group nắm 99,99% vốn điều lệ Hà An.

Tiếp đó, ngày 23/8/2019, Công ty Hà An đã đấu giá thành công lô đất triển khai dự án Gem Sky World với số tiền 3.060 tỷ đồng. Công ty Hà An đã vượt qua 6 doanh nghiệp bất động sản khác trong cuộc đấu giá công khai vào ngày 23/8/2019 sau ba vòng đấu với giá khởi điểm 1.645 tỷ đồng.

Đến tháng 10/2019, Công ty Hà An đã thế chấp khu đất tại ngân hàng VPBank – chi nhánh Bến Thành để đảm bảo cho lô trái phiếu 2.448 tỷ đồng, bao gồm quyền tài sản phát sinh từ việc đấu giá, quyền sử dụng đất được cấp, tài sản hình thành trong tương lai và khoản phải thu từ dự án.

Ngày 15/1/2021, Đất Xanh Group công bố thông tin về việc góp vốn mua cổ phần trong đợt phát hành thêm để tăng vốn điều lệ của công ty con là Công ty Hà An. Cụ thể, Đất Xanh sẽ chi 300 tỷ đồng để mua 30 triệu cổ phiếu do Công ty Hà An phát hành thêm. Theo đó, vốn điều lệ của bất động sản sẽ vượt mốc 3.000 tỷ đồng.

Theo tờ Doanh nghiệp & Kinh doanh/Doanh nhân Việt Nam, năm 2022, Công ty CP Đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm 95,5% so với cùng kỳ xuống còn 59,5 tỷ đồng. Do đó, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) cũng giảm mạnh từ 15% ở năm 2021, xuống chỉ còn 0,6%.

Tại thời điểm cuối năm 2022, Công ty Hà An có vốn chủ sở hữu 9.440 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,47 lần, tương ứng tổng nợ phải trả ở mức 13.877 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ trái phiếu ghi nhận 1.510 tỷ đồng, bằng 0,16 lần vốn chủ sở hữu và giảm gần 41% so với thời điểm kết thúc năm 2021.

Liên quan đến những “lùm xùm” tại dự án Gem Sky World, báo Đồng Nai thông tin, trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai đã có nhiều buổi làm việc đối với những người dân mua sản phẩm đất nền tại dự án và người dân có nhiều bức xúc liên quan đến dự án này.

Ngày 12/9, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã làm việc với Công ty Hà An, liên quan đến việc xử lý hành vi huy động vốn không đúng quy định, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về kinh doanh bất động sản tại dự án Gem Sky World.

Qua kiểm tra hồ sơ, rà soát, đối chiếu các quy định của pháp luật, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã tiến hành lập biên bản vi phạm. Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai sau đó đã có tờ trình kiến nghị UBND tỉnh xử lý hành vi vi phạm hành chính về kinh doanh bất động sản đối với Công ty CP Đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An.

Được biết, ngoài dự án Gem Sky World, Công ty Hà An còn là chủ đầu tư nhiều dự án quan trọng của Đất Xanh Group như: Dự án Opal Skyline, Opal Boulevard, Opal Luxury, Datxanhhomes Riverside (tiền thân là dự án Gem Riverside)…