Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa có quyết định chấp thuận cho Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services, mã: DXS) được niêm yết bổ sung gần 121 triệu cổ phiếu DXS. Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực từ 10/11/2023.



Với mệnh giá 10.000/cổ phiếu, tổng giá trị chứng khoán thay đổi niêm yết sẽ là 1.209 tỷ đồng. Đây là số cổ phiếu trong đợt phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Đất Xanh Services trong tháng 10 vừa qua. Sau khi thay đổi niêm yết, tổng số lượng cổ phiếu lưu hành của Đất Xanh Services đã tăng từ 453,1 triệu đơn vị lên 574,1 triệu đơn vị. Vốn điều lệ của doanh nghiệp tương ứng được nâng từ 4.531 tỷ đồng lên đến 5.741 tỷ đồng.

Phát hành 121 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ, Đất Xanh Services làm ăn sao? (ảnh minh họa: Internet).

“Sức khỏe” Đất Xanh Services thế nào?

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 được công bố cho thấy, Đất Xanh Services ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 510 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xét về cơ cấu doanh thu, doanh thu dịch vụ bất động sản giảm 71% so với cùng kỳ, xuống còn 154 tỷ đồng; doanh thu từ bán căn hộ, nhà phố, đất nền giảm 36%, còn gần 312 tỷ đồng.

Trong kỳ, giá vốn giảm chậm hơn doanh thu thuần, khiến lợi nhuận gộp giảm đến 66% so với quý III/2022, xuống mức hơn 224 tỷ đồng. Mặt khác, chi phí lãi vay tăng 10%, lên gần 31 tỷ đồng và lỗ gần 8 tỷ đồng từ công ty liên doanh, liên kết khiến lãi ròng của Đất Xanh Services ghi nhận vỏn vẹn hơn 3,4 tỷ đồng, giảm 97,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp giảm mạnh 87,1%, còn hơn 25,4 tỷ đồng.

Theo lý giải của Đất Xanh Services cho biết, nguyên nhân lãi ròng giảm mạnh trong quý III/2023 chủ yếu là do tình hình khó khăn chung của thị trường ảnh hưởng đến lĩnh vực bất động sản, dẫn đến doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm mạnh.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Đất Xanh Services ghi nhận doanh thu thuần đạt ở mức 1.500 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế âm gần 36 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 671 tỷ đồng. Trong năm 2023, Đất Xanh Services đặt kế hoạch kinh doanh đi lùi so với thực hiện năm 2022, với doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.800 tỷ đồng, giảm 8% và lợi nhuận sau thuế ở mức 126 tỷ đồng, giảm đến 63%. So với kế hoạch này, sau 3 quý, Đất Xanh Services khó có thể hoàn thành mục tiêu lợi nhuận đề ra.

Tại thời điểm 30/9/2023, quy mô tổng tài sản của Đất Xanh Services ghi nhận đạt 16.120 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm hơn 243 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn 249 tỷ đồng; đầu tư tài chính ngắn hạn là tiền gửi ngân hàng kỳ hạn từ 3 - 12 tháng cũng giảm 32%, còn gần 117 tỷ đồng.

Theo đó, chiếm phần lớn cơ cấu tài sản của Đất Xanh Services là các khoản phải thu ngắn hạn, với giá trị gần 10.544 tỷ đồng, chủ yếu gồm các khoản mục ký quỹ, ký cược cho các hợp đồng tiếp thị và phân phối các dự án như: Gem Sky World, Tiền Hải City, Đất Quảng Riverside, Khu đô thị Ngọc Dương (hơn 4.500 tỷ đồng), cùng với tạm hoàn ứng cho chủ đầu tư – Công ty CP Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An (gần 2.304 tỷ đồng).

Bên kia bảng cân đối kế toán hợp nhất, cuối quý III/2023, hàng tồn kho của Đất Xanh Services ghi nhận còn hơn 4.069 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm, trong đó chiếm phần lớn là bất động sản dở dang, chủ yếu bao gồm tiền sử dụng đất, chi phí xây dựng và phát triển dự án Regal Legend, La Maison, Đất Quảng Riverside, Tuyên Sơn và các dự án khác.

Mặt khác, tổng nợ phải trả của Đất Xanh Services tại ngày 30/9/2023 lên đến gần 7.848 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm, chủ yếu toàn bộ là nợ ngắn hạn. Ngoài ra, Đất Xanh Services còn có dư nợ vay ngắn hạn hơn 1.373 tỷ đồng, không đổi so với đầu năm và dư nợ vay dài hạn hơn 728 tỷ đồng, giảm 23% so với đầu năm.

Đáng chú ý, cũng tại cuối quý III/2023, Đất Xanh Services còn có hơn 51,1 tỷ đồng trái phiếu đến hạn trả. Đây là trái phiếu phát hành ngày 22/7/2022, giá trị phát hành là 100 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm…