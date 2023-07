Kinh doanh lỗ “khủng”, Hòa Bình (HBC) nhận 4 án phạt từ HOSE

Lợi nhuận giảm sâu, nhận 4 “án phạt” từ HOSE



Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa thông báo đưa cổ phiếu HBC của Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình vào diện cảnh báo từ ngày 13/7, do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận tại báo cáo tài chính kiểm toán 2022 là số âm, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo.

Cổ phiếu HBC cũng đang đồng thời nằm trong diện cổ phiếu bị kiểm soát theo Quyết định số 165/QĐ-SGDHCM ngày 10/4/2023 do chậm nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong 2 năm liên tiếp (2021, 2022).

Cổ phiếu HBC còn đang thuộc diện cổ phiếu bị hạn chế giao dịch theo Quyết định số 221/QĐ-SGDHCM ngày 16/5/2023 do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá hạn 45 ngày.

Không chỉ vậy, trong danh sách 76 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý III/2023 (cắt margin) do HOSE công bố mới đây, cổ phiếu HBC cũng có tên. Lý do được HOSE nêu ra là do cổ phiếu HBC đang thuộc diện chứng khoán bị hạn chế giao dịch và chứng khoán thuộc diện kiểm soát.

Như vậy, với việc bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 13/7, cổ phiếu HBC hiện đang nhận 4 "án phạt" từ HOSE.

Trên thị trường, cổ phiếu HBC hiện giao dịch ở mức 9.200 đồng/cp, giảm 71% so với vùng giá gần 32.000 đồng hồi đầu năm 2022.

Cổ phiếu HBC đang nhận 4 "án phạt" từ HOSE cùng một thời điểm.

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán 2022 cho thấy, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ghi nhận doanh thu thuần đạt 14.149 tỷ đồng (tăng 26 tỷ đồng so với báo cáo tự lập). Thế nhưng, lợi nhuận sau thuế lại tiếp tục giảm sâu hơn so với báo cáo tự lập xuống mức 2.570 tỷ đồng (gấp hơn 2,25 lần con số 1.138 tỷ đồng trong báo cáo tự lập). Lỗ lũy kế đến cuối năm 2022 là 2.101 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh năm 2022 của Xây dựng Hòa Bình âm 883 tỷ đồng.

Do hoạt động kinh doanh ghi nhận lỗ nên công ty không chia cổ tức năm 2022, không phát hành cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên.

Năm 2023, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đặt mục tiêu kế hoạch kinh doanh với doanh thu là 12.500 tỷ đồng, trong đó doanh thu ghi nhận từ backlog là 7.500 tỷ đồng, doanh thu hợp đồng mới 2.000 tỷ đồng, doanh thu từ xuất khẩu vật liệu xây dựng 1.300 tỷ đồng,... Lợi nhuận sau thuế là 125 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 17/6, Hội đồng quản trị Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã thông qua nghị quyết bán 100% vốn tại Công ty TNHH Máy xây dựng Matec (Công ty con, quản lý khai thác toàn bộ số thiết bị máy móc của Tập đoàn) cho nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính. Đến ngày 19/6, Tập đoàn này đã thông qua nghị quyết bán 100% vốn tại Công ty TNHH Máy Xây dựng Matec cho nhà đầu tư Ashita Group mua lại một phần số máy móc thiết bị trên với giá 1.100 tỷ đồng. Động thái bán công ty con nằm trong kế hoạch tái cấu trúc của doanh nghiệp. Sau khi hoàn tất thủ tục, 1.100 tỷ đồng trên sẽ được bổ sung vào nguồn vốn các hoạt động kinh doanh. Đồng thời, nhiều bất động sản của công ty bao gồm nhà xưởng, văn phòng tại TP.HCM mua từ nhiều năm trước cũng sẽ được định giá lại theo chuẩn mực kế toán quốc tế chắc chắn sẽ làm tăng thêm vốn chủ sở hữu cho Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Nhiều nhân sự mới xuất hiện trong Hội đồng quản trị

Trong thông báo mới nhất, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cho biết, dự kiến từ ngày 25/8 - 30/8/2023, công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và phương án chi tiết về phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, diễn ra hôm 27/6 vừa qua, Tập đoàn này đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2023 bằng việc phát hành 274 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá phát hành không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phiếu và không thấp thị giá tại thời điểm ký hợp đồng nguyên tắc với nhà đầu tư.

Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình trong nhiệm kỳ mới. (Ảnh:hbcg.vn).

Điểm đáng chú ý khác, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình mới đây cũng đưa ra thông báo bổ nhiệm loạt nhân sự, với nhiều người mới.

Theo đó, ông Lê Văn Nam, bà Nguyễn Thị Lượt và bà Vũ Thị Hòa đều được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Trước đó, ông Nam là Tổng giám đốc của HBC. Bà Vũ Thị Hòa được bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, còn bà Nguyễn Thị Lượt được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị .

Bà Lượt và bà Hòa đều là nhân sự mới trong Hội đồng quản trị của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.