HBC nói gì khi cổ phiếu bị chuyển từ cảnh báo sang kiểm soát?

Trước đó, ngày 20/4, Hòa Bình nhận được quyết định đưa cổ phiếu HBC vào diện cảnh báo do chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 15 ngày so quy định. Tiếp đó, ngày 10/5, cổ phiếu HBC tiếp tục bị chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán quá 30 ngày so quy định.



Theo HBC, trong khoảng thời gian vừa qua, công tác quản trị nội bộ của công ty đã phát sinh một số vấn đề. Bên cạnh đó, tình hình của thị trường bất động sản và tài chính biến động, hàng loạt các công trình phải ngưng thi công dẫn đến việc xác định khối lượng, giá trị hoàn thành từ chủ đầu tư gặp khó khăn, ảnh hưởng đến vấn đề thanh - quyết toán. Điều này ảnh hưởng đến các hoạt động xuyên suốt của công ty, trong đó có việc hoàn thành báo cáo tài chính năm theo đúng thời hạn.

Tại công văn ngày 28/4, HBC đã cam kết sẽ thực hiện công bố thông tin dự kiến chậm nhất là ngày 30/5. HBC sẽ công bố báo cáo tài chính 2022 ngay sau khi phát hành, đồng thời thực hiện công bố báo cáo thường niên 2022 theo quy định.

HBC nhấn mạnh thêm, trong năm 2024, HBC sẽ nghiêm chỉnh chấp hành quy định về việc công bố báo cáo tài chính năm 2023 theo đúng thời hạn.

Theo báo cáo tự lập, năm 2022, HBC ghi nhận doanh thu tăng mạnh lên 14.122 tỷ đồng, tuy nhiên lỗ ròng tới 1.138 tỷ đồng.