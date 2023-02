HBC rút đơn từ nhiệm của Chủ tịch Lê Viết Hải, kế hoạch lãi 125 tỷ

Theo đó, HBC dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023 là ngày 26/4 tới đây. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp là 24/3 trước đó.



Năm nay, HBC dự kiến trình kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu mục tiêu 12.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 125 tỷ đồng.

Nhìn lại năm 2022, trong riêng quý 4, HBC đã báo lỗ ròng 1.202 tỷ, cùng kỳ năm 2021 có lãi 18 tỷ đồng. Nguyên nhân do kinh doanh dưới giá vốn, lỗ từ việc bán các khoản đầu tư đồng thời chi phí lãi vay và quản lý doanh nghiệp đều tăng đột biến so với cùng kỳ, chủ yếu do tăng chi phí trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi (359 tỷ).

Kết quả thua lỗ quý 4 đã kéo HBC phải báo lỗ cả năm 2022 là 1.141 tỷ đồng. Doanh thu thuần năm ngoái đạt 14.123 tỷ, tăng 24% so với 2021.

Xây dựng Hoà Bình thua lỗ trong bối cảnh ngành xây dựng khó khăn khi thị trường bất động sản gần như nguội lạnh. Đối thủ của Xây dựng Hoà Bình là Coteccons cũng phải trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi từ các khách hàng hơn nghìn tỷ cuối năm 2022 và cũng là tác nhân chính khiến tập đoàn thua lỗ trong nhiều quý.

HBC lên kế hoạch hồi sinh sau cuộc chiến quyền lực.

Cuộc chiến quyền lực đã đến hồi kết?

Cũng tại các quyết định của HĐQT mà HBC vừa công bố, công ty thông qua việc rút đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và tư cách thành viên HĐQT HBC của ông Lê Viết Hải.

Trước đó, vào cuối năm 2022, ông Hải đã có đơn từ nhiệm khỏi chức vụ chủ tịch và xin rút khỏi tư cách thành viên HĐQT HBC và được chấp thuận tại Nghị quyết số 50 của công ty. Đồng thời, HĐQT HBC bổ nhiệm ông Nguyễn Công Phú, thành viên HĐQT độc lập làm Chủ tịch HĐQT HBC từ ngày 1/1/2023.

Tuy nhiên đến ngày 31/12/2022, HĐQT HBC đã công bố nghị quyết thông qua việc hoãn thi hành đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và đơn từ nhiệm khỏi tư cách thành viên HĐQT của ông Lê Viết Hải. Nghị quyết cũng thông qua hoãn thi hành việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc cho ông Lê Viết Hiếu, hoãn việc bầu ông Nguyễn Công Phú vào chức vụ Chủ tịch HĐQT.

HBC cho biết việc tạm dừng thi hành các nội dung trên nhằm củng cố cơ sở pháp lý và thiết lập vững chắc mô hình quản trị mới. Đồng thời, đảm bảo thông suốt mọi hoạt động của tập đoàn trong thời điểm Tết Nguyên Đán 2023.

Cách đây không lâu, HĐQT HBC cũng đã thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ thành viên độc lập HĐQT của ông Nguyễn Công Phú kể từ ngày 13/2.

Đồng thời, HĐQT cũng chấp nhận việc ông Phú uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải tham dự, thảo luận, biểu quyết tại tất cả cuộc họp, lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản hoặc hình thức khác của HĐQT. Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Phú sẽ được xem xét thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.