Ngôi “làng tỷ phú” vài trăm mét có dinh thự ở Nam Định

Nằm dọc theo con sông Ninh Cơ, dài khoảng hơn 2 km, làng Phú An, thuộc xã Cát Thành, huyện Trực Ninh (Nam Định) nổi tiếng khắp đất nước về độ giàu có, hiếm nơi đâu sánh bằng. Ảnh: Tiền phong Người dân gọi Phú An là làng tỷ phú bởi nơi đây có đến 80% người dân làm nghề vận tải đường thủy, giàu có, phát đạt. Ảnh: Vnexpress Trong ngôi làng này, ai ghé qua cũng phải choáng ngợp với những căn biệt thự, dinh thự hoành tráng, nằm san sát nhau. Ảnh: Tiền phong Trong đó có những dinh thự đẹp như trong phim điện ảnh. Ảnh: Vnexpress Không có gì ngạc nhiên khi trong tổng số trên 800 hộ dân tại ngôi làng có tới hơn 400 ngôi nhà trị giá từ 2 tỷ đồng trở lên. Ảnh: Tiền phong Nhà cao tầng, biệt thự trong làng Phú An mang đủ phong cách kiến trúc khác nhau; từ nhà kiểu hiện đại, sang trọng đến những mẫu nhà cầu kỳ của Châu Âu. Ảnh: Người đưa tin Đặc biệt, có những biệt thự được xây dựng với kinh phí cả trăm tỷ đồng. Ảnh: Vnexpress Hàng trăm năm trước, người dân làng Phú An chỉ có nghề chính là sản xuất nông nghiệp. Cả làng có 2-3 chiếc thuyền “vo” để giao thương, trao đổi hàng hóa với các tỉnh lân cận. Ảnh: Internet Sau kháng chiến thành công, đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, làng Phú An có cơ hội để phát triển, đặc biệt là ngành vận tải biển. Năm 1990, làng Phú An có 10 tàu sông tải trọng từ 70-150 tấn của các chủ tàu tư nhân. Ảnh: Báo Nam Định Từ thời điểm này, nghề vận tải sông pha biển của dân làng Phú An phát triển cực thịnh. Trung bình mỗi gia đình ở đây đều sở hữu từ 1 đến 2 tàu vận tải. Ảnh: Tiền phong Nhờ đó, thu nhập của người dân nơi đây không thua kém những thành phố lớn. Ảnh: Tiền phong Theo thống kê của UBND xã Cát Thành năm 2017, có một nửa dân làng Phú An có thu nhập trên 25 triệu/tháng. Ảnh: Tiền phong Video: Tỷ phú nông dân từ những quả trứng gà. Nguồn: VTV24

