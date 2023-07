Khối tài sản “khủng” của đại gia Vũ Văn Tiền Geleximco

Doanh nhân Vũ Văn Tiền - Chủ tịch Tập đoàn Geleximco sinh năm 1959 có biệt danh Tiền "còi". Ông sinh ra trong một gia đình thuần nông, quê gốc tại Tiền Hải – Thái Bình.

Năm 1993, ông Vũ Văn Tiền thành lập Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội, tiền thân của Tập đoàn Geleximco. Ban đầu, công ty chủ yếu buôn bán hàng tiêu dùng, tư liệu sản xuất từ Nga và Đông Âu. Nhưng đến nay, Geleximco đã trở thành một tập đoàn đa ngành hoạt động trong nhiều lĩnh vực.

Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Geleximco. Ảnh: DDDN

Geleximco tập trung vào 4 lĩnh vực chính: Sản xuất Công nghiệp; Tài chính - Ngân hàng; Bất động sản và Thương mại – Dịch vụ.



Trong đó, bất động sản là mảng chính và góp phần khiến Geleximco nổi tiếng, với nhiều dự án tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Những dự án bất động sản tiêu biểu của Geleximco phải kể đến như Khu đô thị thành phố giao lưu trên đường Phạm Văn Đồng, Khu đô thị Gelexia Riverside, Khu đô thị Lê Trọng Tấn (Hà Nội), Khu đô thị Cái Dăm (Quảng Ninh), An Bình Plaza...

Khu đô thị Thành phố Giao lưu. Ảnh: Geleximco

Ở lĩnh vực công nghiệp, Geleximco được biết đến với các điểm sáng như: Nhà máy Giấy và bột giấy An Hòa (công suất 140.000 tấn/năm, tổng mức đầu tư 450 triệu USD), Nhà máy Xi măng Thăng Long (mức đầu tư 270 triệu USD với công suất 2,3 triệu tấn/năm), Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long (công suất 140.000 tấn/năm, tổng mức đầu tư 450 triệu USD.

Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long. Ảnh: Geleximco

Trong lĩnh vực tài chính, Tập đoàn Geleximco là cổ đông sáng lập và đồng sở hữu các đơn vị như: Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình, Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán An Bình, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư tài chính An Bình...



Ở lĩnh vực thương mại - dịch vụ, Geleximco đã đưa vào hoạt động sân golf Geleximco Hòa Bình – Hilltop Valley Golf Club, đầu tư những dự án sân golf kết hợp biệt thự nghỉ dưỡng quy mô lớn ở Lào Cai, Hải Phòng...