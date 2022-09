Soi tài sản đại gia rót 19.000 tỷ xây nhà máy ô tô

Sau Trường Hải (Thaco Auto) hay Vingroup với nhà máy VinFast ở Hải Phòng… mới đây CTCP Tập đoàn Geleximco (Geleximco) của đại gia Vũ Văn Tiền vừa có những động thái để xây dựng nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô tại Thái Bình. Theo đó, nhà máy này dự kiến có vốn đầu tư khoảng 800 triệu USD, tương đương gần 19.000 tỷ đồng.

Ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch Tập đoàn Geleximco được xem như một tỷ phú USD ẩn danh trong lĩnh vực bất động sản.

Tập đoàn Geleximco của đại gia Vũ Văn Tiền tiền thân là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội, ra đời năm 1993 với vốn điều lệ ban đầu 3 tỷ đồng.

Doanh nhân Vũ Văn Tiền. Ảnh: Vietnamfinance

Dưới sự dẫn dắt của đại gia Vũ Văn Tiền, đến nay Geleximco có vốn chủ sở hữu 14.500 tỷ đồng; tổng tài sản 52.000 tỷ đồng, trở thành một tập đoàn kinh tế đa ngành lớn tại Việt Nam.

Tập đoàn Geleximco đầu tư trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ bất động sản, công nghiệp, năng lượng, thương mại - dịch vụ, cho tới tài chính.

Trong lĩnh vực bất động sản, Geleximco để lại dấu ấn rõ nét với hàng loạt dự án như Khu đô thị thành phố Giao lưu, Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn, Khu đô thị Cái Dăm, Khu đô thị Gelexia Riverside, dự án An Bình Plaza, dự án Geleximco Southern Star...

Ở lĩnh vực công nghiệp, Tập đoàn Geleximco được biết đến với các điểm sáng như: Nhà máy Giấy và bột giấy An Hòa (công suất 140.000 tấn/năm, tổng mức đầu tư 450 triệu USD), Nhà máy Xi măng Thăng Long (mức đầu tư 270 triệu USD với công suất 2,3 triệu tấn/năm, Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long, Liên doanh Honda, Acecook…

Một trong những dự bán bất động sản của Geleximco. Ảnh: Geleximco

Trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, Geleximco đưa vào hoạt động sân golf Geleximco Hòa Bình – Hilltop Valley Golf Club, đầu tư những dự án sân golf kết hợp biệt thự nghỉ dưỡng quy mô lớn ở Lào Cai, Hải Phòng...

Ngoài ra, Tập đoàn Geleximco của đại gia Vũ Văn Tiền còn là cổ đông sáng lập và đồng sở hữu các đơn vị như: Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình, Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán An Bình, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư tài chính An Bình...

Mặc dù Geleximco đầu tư vào nhiều dự án lớn với số vốn hàng chục nghìn tỷ đồng nhưng doanh nhân Vũ Văn Tiền lại khá kín tiếng. Ông được nhắc là một trong những đại gia giản dị nhất Việt Nam. Có thông tin cho biết, ông chủ Geleximco thường xuất hiện với chiếc Toyota Yaris giá vài trăm triệu đồng.