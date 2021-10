Khách "tố" biệt thự The Manor Central Park thủng trần, tan hoang: Ông chủ Bitexco là ai?

Những ngày qua, dư luận không khỏi xôn xao trước sự việc một khách hàng bức xúc chia sẻ lên mạng xã hội mua biệt thự khoảng 30 tỷ đồng tại khu đô thị The Manor Central Park Nguyễn Xiển (Hà Nội), nhưng chưa nhận nhà thì trần đã bị thủng, sàn tan hoang.

Bài chia sẻ trên FB

Vị khách cho biết, chủ đầu tư dự án là Tập đoàn Bitexco bàn giao nhà chậm 1 năm so với hợp đồng. Dù đã 3 lần yêu cầu chủ đầu tư khắc phục nhưng khi đến nhận bàn giao thì thấy tường và sàn nhà bị ẩm mốc, bong tróc do nước ngấm. Hệ thống trần thạch cao có những chỗ thủng cả tảng rơi xuống sàn nhà, sàn gỗ thấm nước mốc xanh.

Hình ảnh sàn nhà bị bong tróc được khách hàng chia sẻ lên mạng xã hội.

Ông chủ Bitexco là ai?

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco tiền thân là một Công ty dệt tại Thái Bình được thành lập từ năm 1985. Sau hơn 35 năm hoạt động, Tập đoàn Bitexco của doanh nhân Vũ Quang Hội đã trở thành một trong những tập đoàn kinh tế đa ngành như bất động sản, năng lượng, đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông...

Bitexco được biết đến nhiều hơn trong vai trò chủ đầu tư của hàng loạt dự án bất động sản nổi tiếng như: Tòa nhà Bitexco (tại quận 1, TP.HCM), khách sạn JW Marriott Hotel Hanoi (Hà Nội), The Manor Hanoi, The Manor I và II tại TP.HCM, The Manor Lào Cai, The Manor Central Park tại phía Tây Nam Hà Nội.

Chân dung ông Vũ Quang Hội - Chủ tịch HĐQT Bitexco. (Ảnh: Doanh Nhân VN).

Ngoài ra, ông Vũ Quang Hội còn hướng Bitexco trở thành Tập đoàn tư nhân tiên phong tại Việt Nam thực hiện các dự án xây dựng đường giao thông cao tốc thí điểm như: Dự án đường BT Chu Văn An (khởi công 5/2014), dự án đường tránh Thanh Hóa, và dự án đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết.

Ngoài những dự án bất động sản nghìn tỷ, những đập thủy điện “khổng lồ”, năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng, ông Vũ Quang Hội còn mạnh tay đầu tư vào mỏ Cá Tầm mở ra bước ngoặt mới trong việc khai thác dầu khí tại Việt Nam.

Cụ thể, từ ngày 25/1/2019, Tập đoàn Bitexco chiếm 15% cổ phần trong liên doanh khai thác giàn khoan CTC1 mỏ Cá Tầm, lô 09/3-12 cùng với Việt - Nga Vietsovpetro (VSP), Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP). Tại lô 16 -1/15 vẫn đang triển khai nghiên cứu, thăm dò.

Tòa nhà Bitexco Financial Tower.

Bitexco làm ăn ra sao?

Tính đến cuối năm 2019, quy mô tổng tài sản của Tập đoàn Bitexco lên đến 43.436 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ năm trước. Phần lớn tài sản của Bitexco được tài trợ từ nguồn vốn nợ trong khi vốn chủ sở hữu chỉ nhích nhẹ lên 6.481 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tổng nợ phải trả này của Bitexco đến cuối năm 2019 tăng hơn 20.000 tỷ đồng so với đầu năm lên mức gần 36.955 tỷ đồng, chiếm tới 85% tổng tài sản. Sự gia tăng chủ yếu đến từ khoản phải trả dài hạn khác trong khi nợ vay tài chính giảm nhẹ xuống 4.160 tỷ đồng và có xu hướng chuyển dịch từ nợ dài hạn sang ngắn hạn.

Năm 2019, chi phí tài chính đã được tiết giảm so với năm trước tuy nhiên vẫn chiếm tới hơn 40% trên doanh thu gần 1.100 tỷ đồng của Bitexco. Sau khi trừ giá vốn và chi phí hoạt động, Tập đoàn này thu về gần 216 tỷ đồng lãi ròng, khả quan hơn số lỗ gần 344 tỷ đồng trong năm 2018 trước đó.

Dù kinh doanh được cải thiện tuy nhiên dòng tiền của Bitexco bắt đầu có dấu hiệu gặp vấn đề với khoản phải thu tăng đột biến. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đã giảm mạnh từ hơn 6.000 tỷ đồng xuống còn vỏn vẹn 321 tỷ đồng kéo theo lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm hơn 123 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, mức lợi nhuận khiêm tốn 216 tỷ đồng dường như chưa tương xứng với quy mô tài sản lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng của Bitexco.