Bắc Ninh cưỡng chế thu hồi đất làm Cảng hàng hóa

Ngày 25/12, UBND huyện Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh) tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án Cảng vận chuyển hàng hóa tại xã Cao Đức.

Dự án Cảng vận chuyển hàng hóa tại xã Cao Đức do Công ty TNHH Cảng và Tuyển than An Phú làm chủ đầu tư tại khu xứ đồng Bãi Kênh, Bãi Nở thôn Văn Than, thôn Trại Than, xã Cao Đức, với diện tích gần 30.000m2.

Mục tiêu của dự án là xây dựng cảng vận chuyển hàng hóa sử dụng công nghệ hiện đại, bảo đảm không ảnh hưởng đến môi trường và phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Toàn cảnh hội nghị triển khai kế hoạch liên quan đến Dự án Đầu tư xây dựng Cảng vận chuyển hàng hóa.

Theo kế hoạch, dự án giải phóng mặt bằng từ tháng 12/2018 - 6/2025; xây dựng cảng, lắp đặt máy móc thiết bị từ tháng 6/2025 - 6/2026 và đi vào hoạt động tháng 6/2026.

Theo ông Nguyễn Công Ký - Chủ tịch UBND huyện Gia Bình, để triển khai dự án, huyện Gia Bình ban hành kế hoạch thu hồi đất, thông báo về việc thu hồi đất. Đồng thời triển khai hội nghị tuyên truyền chính sách đến người có đất thu hồi theo quy định, tiến hành quy chủ, kiểm đếm đất đai, tài sản trên đất.

Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn gặp khó trong công tác giải phóng mặt bằng khi mới có 20/122 hộ đã nhận tiền bồi thường, có 3 trường hợp người thân đã nhận tiền; 99 hộ chưa nhận tiền.

Lý do người dân cho rằng việc thu hồi đất là để xây dựng Cảng than (không phải Cảng vận chuyển hàng hóa), gây ô nhiễm môi trường cho khu dân cư, ảnh hưởng đến an toàn giao thông khu dân cư.

UBND huyện Gia Bình đã ban hành các quyết định cưỡng chế thu hồi đất vào ngày 26/12.

Ông Nguyễn Công Ký - Chủ tịch UBND huyện Gia Bình, cho biết: “Từ nay đến khi cưỡng chế, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân, mong muốn người dân đồng tình, ủng hộ. UBND huyện tiếp tục bố trí cán bộ trực, sẵn sàng chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng nếu người dân đồng ý”.