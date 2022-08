Khách hàng tố sữa Similac Abbott kém chất lượng gây nôn mửa, tiêu chảy

Trẻ bị ngộ độc do uống sữa Similac?

Mới đây, Báo Tri thức và Cuộc sống nhận được phản ánh của chị Ng. H. P. Th (sinh năm 1987) tại quận 8. TP HCM, về sữa Similac Abbott kém chất lượng, trong sữa có con bọ, trẻ em uống vào bị đi ngoài, viêm nhiễm đường tiêu hóa.

Con chị Th sau khi uống sữa Similac Abbott xong bị nôn mửa, tiêu chảy.

Cụ thể, chị Ng. H. P. Th cho biết, do vừa mới mổ u và phải uống thuốc điều trị vì thế phải chuyển dần cho con trai (hơn 1 tuổi) uống sữa ngoài. Chị Th đặt hàng online Con Cưng mua sữa Similac của Abbott về cho con uống. Sau khi mua sữa về chị cho bé trai uống, bé gái (chị) cũng uống chung.

“Tối hôm đó (ngày 27/07/2022) nhỏ Chị sốt, tiêu chảy nguyên đêm, sáng hôm sau xém co giựt, thằng em đang khoẻ mạnh bình thường sáng sớm thức dậy nôn ói la liệt, sốt cao phải lau người và cho bé uống thuốc, hạ sốt xong là hốt 2 chị em đi Bệnh viện Nancy khám” chị Th cho biết.

Video trong hộp sữa Similac Abbott có bọ:

Bác sĩ siêu âm và cho làm xét nghiệm, chuẩn đón là bị nhiễm trùng đường tiêu hoá. Bé chị uống thuốc vẫn khoẻ do không dùng sữa tiếp, bé trai về nhà tiếp tục ôn ói rồi đến tiêu chảy không hạ nhiệt do vẫn tiếp tục sử dụng sữa Similac và phải đưa lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 khám cho thuốc uống – chuấn đón là tiêu chảy cấp (tối ngày 28/07/2022).

“Tối ngày 31/07/2022 gia đình chị lấy sữa ra pha thì phát hiện trong sữa có 2-3 con bọ bò lúc nhúc bên trong. Giờ xâu chuỗi hết các việc xảy ra mới biết là do ngộ độc sữa Abbott” chị Th chia sẻ.

Sau đó chị Th đã gọi điện lên tổng đài Con Cưng nhưng không có người nghe máy, chị tiếp tục lên APP Con Cưng để phản ánh về tình trạng lon sữa và sức khoẻ của con chị thì phía Con Con xoá comment của chị và sáng hôm sau có người của Con Cưng liên lạc lại và chuyển thông tin sự việc cho phía Abbott.

Chị Th cho biết, ngày 02/08/2022 phía Chăm sóc khách hàng Abbott có liên hệ lại để giải thích, sau đó khẳng định qui trình sản xuất sữa là khép kín đạt chuẩn Châu Âu, nên chất lượng đảm bảo nhưng chị không chấp nhận.

Abbott không thừa nhận trách nhiệm

Chiều 3h, ngày 03/08/2022, tiếp tục có 2 nhân viên đại diện Abbott đến làm việc, sau khi kiểm tra lon sữa và kết luận rằng: mùi vị sữa và bột sữa nhìn ngửi vẫn thơm không có vấn đề gì; có thể do đổi sữa đột ngột nên đường ruột bé không tốt cũng dẫn đến trường hợp tiêu chảy. Còn việc có bọ trong sữa 2 nhân viên này giải thích do nắp hộp hơi hở nên có thể bọ chui từ ngoài vào, chứ không phải do từ phía công ty vì sản xuất đúng quy trình theo tiêu chuẩn Châu Âu.

Chị Th chưa đồng ý với cách giải thích của Abbott về sự việc

Chị Th tiếp tục không đồng ý với cách giải thích của đại diện phía Abbott vì cho rằng tất cả các sản phẩm sữa của các công ty đều qua qui trình sản xuất kép kín và an toàn như nhau, nhưng không có nghĩa là không có lỗi.

“Chất lượng lúc sản xuất như thế nào tôi không biết, tôi chỉ biết chất lượng đến tay người tiêu dùng có vấn đề và con tôi đang bị ngộ độc. Nếu trường hợp người nhà không phát hiện sớm có bọ trong sữa thì vẫn tiếp tục cho bé sử dụng tiếp thì lúc đó có thể nghiêm trọng hơn chứ không phải ngừng lại ở việc nhiễm trùng đường tiêu hoá” chị Th chia sẻ.

Chị Th cho biết, sau đó đại diện phía Abbott có đưa cho người nhà chị 1 hộp Similac khác để bé có thể sử dụng nhưng phía gia đình đã từ chối và không đồng ý với cách giải quyết, giải thích không hợp lý cũng như không có trách nhiệm của công ty.

Để làm rõ sự việc này phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống đã nhiều lần liên hệ tới Trung tâm truyền thông của Abbott, bộ phận này đã tiếp nhận thông tin và hẹn sẽ có đại diện chuyên môn của Abbott sẽ liên hệ lại trả lời, nhưng đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi về sự việc từ phía Abbott.

Ngoài sự việc phản ánh của chị Ng. H. P. Th về sản phẩm sữa Similac Abbott kém chất lượng, thời gian qua cũng có rất nhiều khách hàng đã phản ánh tình trạng tương tự về sản phẩm sữa này. Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục phản ánh thông tin tới bạn đọc.