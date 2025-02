Đóng cửa 1 chi nhánh, Gỗ An Cường làm ăn sao?

Mới đây, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty CP Gỗ An Cường (HOSE: ACG) quyết định chấm dứt hoạt động của Chi nhánh 5 tại Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP HCM, kể từ ngày 10/02/2025.

HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thanh toán các khoản nợ, giải quyết chế độ lao động của nhân viên và hoàn tất các thủ tục liên quan với các cơ quan chức năng.

Công ty CP Gỗ An Cường quyết định chấm dứt hoạt động của Chi nhánh 5 tại Bình Hưng Hòa (TP HCM).

Xét về hoạt động kinh doanh của Gỗ An Cường, thông tin trên VietnamFinance cho biết, quý IV/2024, Gỗ An Cường ghi nhận doanh thu đạt 1.216 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ 2023, nhưng doanh thu tài chính lại giảm 31,5%, đạt 33,6 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý IV/2024 của doanh nghiệp chỉ đạt 90,1 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ. Riêng công ty mẹ báo lỗ 24,3 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu là do chi phí tài chính giảm mạnh 32%, chỉ còn 34 tỷ đồng, trong khi chi phí bán hàng vẫn duy trì ở mức cao và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ, lên 164 tỷ đồng.

Theo Doanh nhân & Pháp luật/Báo pháp luật Việt Nam, lũy kế năm 2024 của ACG tăng trưởng ổn định. Doanh thu cả năm đạt gần 4.000 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2023; lãi ròng tăng nhẹ 2%, đạt 420 tỷ đồng. So với kế hoạch đề ra, ACG đã vượt chỉ tiêu doanh thu 5% và gần hoàn thành 96% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.