Huy động 406 tỷ đồng trái phiếu, “của để dành” Becamex thế nào?

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex, mã: BCM) mới đây công bố thông tin đã phát hành thành công trái phiếu Becamex IDC riêng lẻ mã BCMH2328002, có giá trị 406 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm.



Cụ thể, lô trái phiếu BCMH2328002 được Becamex phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 406 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 406 tỷ đồng. Ngày phát hành là 6/10/2023, ngày hoàn tất là 20/12/2023 và ngày đáo hạn là 6/10/2028. Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. Lãi suất sẽ ở mức 12,5%/năm cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên, các kỳ tính lại tiếp theo lãi được thả nổi nhưng không thấp hơn 11%/năm.

Trong một diễn biến khác, trước đó, ngày 13/12/2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) Becamex đã chấp thuận và phê duyệt chủ trương phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp năm 2023 thêm tối đa 1.300 tỷ đồng tính theo mệnh giá. Đây là kế hoạch huy động trái phiếu lần ba trong năm nay của Becamex, nâng tổng số tiền sẽ vay trái chủ hơn 4.000 tỷ đồng, trong đó đã thu về 2.000 tỷ đồng.

Tương tự, vào cuối tháng 9/2023, Becamex thông báo phát hành thành công 20.000 trái phiếu riêng lẻ (mã BCMH2328001), mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu sẽ đáo hạn vào tháng 7/2028, tức 5 năm sau ngày phát hành.

Ngoài ra, cũng liên quan đến nhu cầu bổ sung vốn hoạt động, ngày 11/12/2023, HĐQT Becamex đồng ý việc đề nghị cấp tín dụng 1.500 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – chi nhánh TPHCM với mục đích vay trung và dài hạn từng lần, thời hạn 36 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên.

Doanh thu quý III/2023 giảm 50%

Theo giới thiệu tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex) được thành lập ngày 3/6/2010. Hoạt động kinh doanh chính của Becamex là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Becamex được biết đến là nhà phát triển bất động sản công nghiệp và đô thị hàng đầu tại Việt Nam, có địa chỉ trụ sở chính tại tầng 9, tòa nhà WTC Tower, số 1 đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Người đại diện theo pháp luật công ty là ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT và ông Phạm Ngọc Thuận, Tổng Giám đốc.

Huy động 406 tỷ đồng trái phiếu, "của để dành" Becamex thế nào? (ảnh minh họa: Internet).

Nhìn lại kết quả kinh doanh hợp nhất quý III/2023 của Becamex, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.127 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, trong cơ cấu doanh thu, khoản doanh thu từ kinh doanh bất động sản, bất động sản đầu tư giảm mạnh 61% so với cùng kỳ, chỉ đạt hơn 728 tỷ đồng.

Do giá vốn hàng bán có mức giảm mạnh hơn doanh thu nên sau khấu trừ, lợi nhuận gộp đạt hơn 728 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ giảm xuống 6,8 tỷ đồng, tương ứng giảm 37% so với cùng kỳ. Ngược lại, chi phí tài chính lại gia tăng, trong đó phần lớn là chi phí lãi vay, chiếm gần 149,2 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều gia tăng, lần lượt chiếm 181,6 tỷ đồng và 140,8 tỷ đồng.

Qua đó, Becamex báo lãi sau thuế hơn 215 tỷ đồng, giảm gần 17%; lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ (lãi ròng) đạt hơn 217 tỷ đồng, tăng nhẹ 7% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Becamex ghi nhận đạt 3.012 tỷ đồng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 264 tỷ đồng, giảm lần lượt 46% và 85% so với cùng kỳ. Lãi ròng đạt hơn 390 tỷ đồng, giảm 75%. So với mục tiêu kinh doanh đặt ra từ đầu năm 2023, Becamex mới chỉ hoàn thành 32% kế hoạch doanh thu và 11,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại cuối quý III/2023, Becamex có tổng tài sản hơn 49.454 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm tới 45%, còn hơn 593 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn gần như không có biến động đáng kể với hơn 5.276 tỷ đồng, trong đó chiếm phần lớn là khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng hơn 3.557 tỷ đồng, phải thu ngắn hạn khác 1.466 tỷ đồng…

Cùng đó là khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm, lên 15.563 tỷ đồng. Theo đó, giá trị lớn nhất là khoản đầu tư vào Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP JV) hơn 5.411 tỷ đồng (Becamex sở hữu 49% vốn điều lệ).

Nợ phải trả gấp 1,75 lần vốn chủ sở hữu

Đáng chú ý, gần nhất, ngày 30/10/2023, HĐQT Becamex đã thống nhất thông qua việc góp vốn để tăng vốn điều lệ cho VSIP JV. Cụ thể, vốn điều lệ của VSIP JV sẽ được tăng thêm gần 1.056 tỷ đồng, trong đó Becamex sẽ góp thêm hơn 517 tỷ đồng. Dự kiến sau khi thay đổi, vốn điều lệ của VSIP JV đạt hơn 2.678 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ sở hữu sau tăng vốn của Becamex vẫn là 49%. Thời hạn góp vốn trong quý IV/2023.

Trong khi đó, hàng tồn kho tăng 6% lên 22.166 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí xây dựng dở dang của các dự án (19.826 tỷ đồng) bao gồm chi phí đền bù giải phóng mặt bằng và các chi phí phải trả để có được quyền sử dụng đất, chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các chi phí khác có liên quan đến dự án. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn tăng 17% so với đầu năm lên hơn 2.142 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán hợp nhất, Becamex có nợ phải trả hơn 31.481 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm, trong đó, vay và nợ thuê tài chính đạt gần 17.186 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của Becamex tại ngày 30/9/2023 đạt 17.973 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ là 10.350 tỷ đồng; công ty còn khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 4.831 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,75 lần…