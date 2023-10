Becamex IDC rót hàng trăm tỷ vào loạt đơn vị dù kinh doanh

Ngoài ra, Becamex IDC cũng vừa tăng vốn điều lệ cho CTCP Becamex Bình Định từ nguồn vốn thực hiện dự án đầu tư và kinh doanh cơ ở hạ tầng khu công nghiệp Becamex Bình Định. Cụ thể, số tiền BCM góp vào Becamex Bình Định lần này là 160 tỷ đồng, nâng tổng vốn góp của BCM lên 200 tỷ đồng, giữ nguyên tỷ lệ sở hữu 40% vốn.

Được biết, quá trình góp đã hoàn tất vào ngày 17/8, vốn điều lệ mới của Becamex Bình Định là 500 tỷ đồng, gấp 5 lần trước đó.

Trong khi đó, tình hình kinh 6 tháng đầu năm 2023 của Becamex IDC kém khả quan khi doanh thu ở mức 2.077 tỷ đồng, suy giảm 38% so cùng kỳ. Còn lợi nhuận sau thuế vỏn vẹn 230 tỷ đồng, lao dốc 83% so cùng kỳ. Nguyên nhân do thị trường bất động sản dân dụng gặp nhiều khó khăn.

Tại thời điểm cuối tháng 6/2023, tổng tài sản của Becamex IDC tăng nhẹ lên 48.811 tỷ đồng, trong đó lượng tiền mặt giảm mạnh 62% về còn 406 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng cũng giảm đáng kể về mức 335 tỷ đồng. Trong khi các khoản phải thu vẫn duy trì ở mức cao 5.439 tỷ đồng, hàng tồn kho lên tới 21.602 tỷ đồng...