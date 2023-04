Becamex TDC lỗ 40 tỷ đồng, dư nợ trái phiếu hơn 680 tỷ

CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (Becamex TDC, TDC) công bố BCTC hợp nhất quý 1/2023 với doanh thu thuần đạt 104 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ.

Điểm sáng là doanh thu từ kinh doanh vật liệu xây dựng của công ty tăng hơn 98 lần lên 17 tỷ đồng, nhưng doanh thu từ bán thành phẩm giảm 38% còn hơn 70 tỷ đồng và doanh thu bất động sản giảm 39% xuống 14 tỷ đồng. Trừ đi giá vốn, TDC lãi gộp 21 tỷ đồng, giảm 31%, biên lợi nhuận gộp giảm xuống 20,6%. TDC lỗ 40 tỷ đồng quý 1.

Doanh thu tài chính của công ty chỉ gần 15 triệu đồng, giảm gần 95% so với quý 1/2022 là 271 triệu đồng do thu nhập từ lãi tiền gửi không kỳ hạn giảm. Chi phí tài chính giảm gần 70% còn 31,8 tỷ đồng do chi phí lãi vay giảm.



Kết quả, TDC báo lỗ sau thuế hơn 40 tỷ đồng, nhưng đã giảm so với con số 110 tỷ đồng của cùng kỳ.

Tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của TDC đạt 3.823 tỷ đồng, gần như không thay đổi so với đầu năm. Tiền mặt và tiền gửi của công ty giảm 79% còn 8,5 tỷ đồng.