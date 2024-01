Giang hồ Cường “kính”, trùm anh chị đất Hà Đông vừa bị bắt là ai?

Ngày 1/1, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội thông tin đã tạm giữ hình sự đối tượng Lê Đình Cường, tức Cường "kính" (SN 1967, trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội) liên quan đến vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Theo cơ quan công an, mặc dù đối tượng Cường "kính" chưa có tiền án, tiền sự, nhưng lại nằm trong diện theo dõi của lực lượng chức năng do có nhiều hoạt động bất minh, là “dân anh, chị” xã hội. Khoảng 21h40 ngày 31/12/2023, cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông đã phát hiện bắt quả tang tại nhà Phạm Thắng Lợi (ở tổ 17 Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội) có 5 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi “chắn”. Lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm tiền trên chiếu bạc là gần 88 triệu đồng và 2 bộ bài chắn, 2 đĩa sứ. Bước đầu xác nhận, Phạm Thắng Lợi là chủ nhà và chơi đánh bạc với số tiền hơn 19 triệu đồng; Lê Đình Cường, chơi đánh bạc với số tiền hơn 23 triệu đồng; Đoàn Thanh Xuân (ở quận Hà Đông, Hà Đông, Hà Nội) đánh bạc với số tiền gần 30 triệu đồng; Phạm Quốc Sự (ở quận Hà Đông, Hà Nội) đánh bạc với số tiền 15 triệu đồng và Nguyễn Mạnh Vỹ (ở quận Hà Đông, Hà Nội) làm nhiệm vụ chia bài được trả “công” 1 triệu đồng. (Ảnh minh họa) Chỉ huy đội CSHS Công an quận Hà Đông nêu rõ, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2024, một trong những trọng tâm công tác là rà soát, triệt phá, bắt giữ bằng được các đối tượng, ổ nhóm lưu manh, hình sự hoạt động gây bức xúc dư luận. Mà ở đây, vụ việc liên quan đến Cường “kính”, là điển hình. >>> Xem thêm video: Vụ bắt ông Lưu Bình Nhưỡng: Hé lộ chân tướng giang hồ Cường “quắt”.

